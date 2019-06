ROSANA BERTONE: “EL GOBERNADOR ELECTO VA A RECIBIR UNA PROVINCIA ORDENADA Y VIABLE”

También señaló que Melella la conoce personalmente, y que “sabe que soy responsable y que no voy a hacer nada que no corresponda. Típico de gobierno que llega le echa la culpa a la anterior, como hizo Macri con Cristina. Nosotros no hicimos eso y teníamos muchas diferencias con Ríos, sobre todo con el otorgamiento de las licencias gremiales, en los asuntos referidos al manejo del Estado en general. Entendemos que hicimos otro tipo de gestión que no fue sólo pagar sueldos, sino administrar con responsabilidad, ordenadamente y hacer que el Estado lleve soluciones a los problemas de la gente”.

En cuanto a lo que esperar en los próximos meses, la gobernadora señaló que “no puedo dejar de administrar, porque lo que quiero es que reciba la provincia en las mejores condiciones, más allá de lo que vaya a decir. Ojalá vaya a mejorar lo que hicimos, superarlo, para algo ganó, hay que ser responsables con las declaraciones. Hay que comenzar la transición con el Jefe de Gabinete y entiendo que por el lado de FORJA, será Tita. Comenzar a ver las cosas y a actuar con responsabilidad. Ya pasamos una campaña electoral muy difícil, muy negativa. Nosotros veíamos todos los días de qué nos íbamos a tener que defender primero, llevarle tranquilidad a la gente, pacificar la permanente búsqueda de instalar conflictos. Hemos dejado de ser una provincia en donde se decía una cosa y se hacía otra. Hemos actuado con responsabilidad. Nosotros no podemos hacer nada diferente a lo que hicimos, si no lo acordamos con ellos. Yo no soy una política mediocre, yo vivo acá y voy a morir acá, caminaré por la calle y saludaré a los vecinos. Soy una persona responsable. No vamos a hacer ninguna situación que lo perjudique a Melella, ni a los intendentes, ni al poder judicial, ni a la legislatura, pero sobre todo a los ciudadanos que nos han votado y nos han permitido gobernar estos cuatro años”.

Por último, también admitió que espera que “sigan tratando de instalar esto del desprestigio permanente, como fue la campaña. Por eso les pido que paren, porque un día les va a tocar gobernar a ellos y no le van a poder echar la culpa a nadie. Pasa como cuando Macri le echó toda la culpa a Cristina y terminó agigantando su figura. Esto es conocer de política, perder o ganar pero la responsabilidad no se pierde nunca