Vuoto ganó la intendencia de Ushuaia y se lo dedicó a Cristina Fernández de Kirchner

Locales 17/06/2019 Shelknamsur Por

Por amplia diferencia de votos el actual intendente de Ushuaia, Walter Vuoto (Unidad Fueguina) fue reelegido intendente de la ciudad. “Que hoy hayamos sacado un 54% no es una casualidad, hay una construcción que viene desde ese hombre que empezó a transformar la Argentina que se llamó Néstor Kirchner. No es lo mismo cuando gobierna el peronismo que cuando no gobierna”, dijo Vuoto