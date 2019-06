BERTONE: "SEGUIREMOS REAFIRMANDO LOS DERECHOS SOBRE LAS ISLAS HASTA RECUPERAR LA SOBERANÍA PLENA"

Al conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, la gobernadora Rosana Bertone, el ex canciller Jorge Taiana y el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello brindaron este lunes una charla en Río Grande.

La mandataria ratificó una vez más que los fueguinos "seguiremos reafirmando los derechos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, hasta recuperar plenamente el ejercicio de nuestra soberanía" y que por ello "tomamos la decisión de recordar esta fecha y el decidido impulso que el presidente Perón dio a la sanción de la ley 20.561 que instituye el 10 de junio en homenaje a la designación de Luis María Vernet" como primer gobernador de las Islas.

El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un Decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas. El Decreto firmado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Martín Rodríguez, a cargo de las relaciones exteriores del país establecía que "Las islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico serán regidas por un Comandante Político y Militar nombrado inmediatamente por el Gobierno de la República".

Desde el inicio del proceso de emancipación, en 1810, la Argentina, en su condición de heredera de los territorios españoles en el sur del continente -incluidas las islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur-ejerció sus derechos de manera permanente, procediendo al dictado de normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaran el ejercicio pleno de su soberanía.

En este marco, el gobierno argentino fomentó el desarrollo de actividades comerciales, el asentamiento de población y el establecimiento de una sede de gobierno en las islas.

El 3 de enero de 1833, quebrantando la integridad territorial argentina, el Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas, desalojando mediante un acto de fuerza a los habitantes y a las legítimas autoridades argentinas allí asentadas.

En 1973, durante el gobierno de Juan Domingo Perón se instituye por Ley esta efeméride para recordar el rol clave de Vernet como legítima autoridad nacional en Malvinas, antes de la violenta usurpación británica de las Islas. Este acto soberano es un antecedente fundamental que sustenta el reclamo argentino y permite comprender la integridad territorial nacional y la vinculación de Malvinas con el archipiélago fueguino, al poner bajo Vernet jurisdicción de estos territorios australes.

"Vernet fue un pionero en ese sentido y en momentos muy difíciles para el país, donde todavía se debatía la forma de organización nacional, tuvo la decisión de generar una propuesta que afirme la soberanía argentina sobre los territorios australes, que tanto ayer como hoy, están a merced de quienes quieren explotar sus recursos naturales sin control" sostuvo la legítima gobernadora de Malvinas.

Bertone advirtió además que hoy "no vemos en el gobierno nacional una defensa de la soberanía. A diferencia de esto, desde el gobierno provincial hemos venido llevado distintas iniciativas a lo largo de estos años, muchas de las cuales son tendientes a visibilizar en el resto de país la Cuestión Malvinas con el apoyo decidido de nuestros veteranos de guerra y de la Confederación de Combatientes de Malvinas".

Por su parte, el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello, destacó "la importancia que tiene para la provincia de Tierra del Fuego ser capaces de hacer de la Cuestión Malvinas una cuestión de Estado" y que “el 10 de junio de 1829 es la fecha que hoy recordamos y hacemos propia con orgullo de ser los continuadores de aquellos hombres y mujeres".

Argüello aseguró que "con (el diputado) Martín Pérez y (el senador nacional) Julio Catalán Magni estamos transitando casi a diario los pasillos del Congreso. No hay provincia más activa que Tierra del Fuego en la Cuestión Malvinas y debemos estar orgullosos. La intensidad con la que se vive acá es difícil de encontrar en otro lado".

Por su parte, Jorge Taiana señaló que "estamos peleando por poder ejercer la soberanía sobre las Islas Malvinas. Estamos viviendo, de nuevo, un proceso de desmalvinización dentro y fuera de nuestro país. Las autoridades nacionales tratan de que todo lo que tenga que ver con Malvinas quede como un sueño imposible de realizar".

"Sabemos con certeza que en el siglo XXI ese mar, esas islas y esa Antártida son el futuro de la Argentina y de nuestros hijos. No habrá futuro posible para Argentina si no defendemos nuestros recursos naturales" sostuvo el ex canciller.

Taiana agradeció a los fueguinos "por la lucha y defensa que hacen de la causa Malvinas", y aclaró que "el gran objetivo hoy es luchar por la desmalvinización constante".

Estuvieron presentes ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial, el diputado nacional Martín Pérez, el senador nacional Julio Catalán Magni, legisladores, concejales, veteranos de guerra de Malvinas, la chozna de Luis Vernet, Jimena Soledad Vernet, alumnos y alumnas de distintas instituciones educativas, y medios de comunicación.