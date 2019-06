Se realizó la Colación de Grado de los primeros egresados de la UNTDF

El acto protocolar desarrollado ante una gran convocatoria de público, en el Rectorado de la UNTDF (Edificio Fuegia Basket 251), contó con el acompañamiento de la comunidad universitaria, familiares y autoridades que participaron de este significativo momento para la Institución de Educación Superior.

En esta oportunidad, recibieron su diploma los Ingenieros Industriales: Javier Ricardo Iturralde y Roberto Jorge Mele. Hicieron lo propio los Técnicos y Técnicas en Turismo: Emilio Agustín Chocron, Sofía González, Marine Camille Israel, Federico Ezequiel Moyano, Valeria Pilar Olivares Cufre, Julieta Soledad Ruíz Vera, Micaela Sberna y María Lucrecia Villegas. En tanto, accedieron a la Diplomatura Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria: Sergio Chenlo, Nadia Finck, Juan Ignacio García, Karina Gulino y Roxana Nerón.

Inmerso en un clima emotivo, el rector de la UNTDF, Ing. Juan José Castelucci, tomó juramento a los egresados y los felicitó por la meta alcanzada: “Hoy es un día histórico para nuestra Universidad, estamos celebrando el acto de colación de grado de nuestros primeros egresados. Muchos de ustedes no podrían haber logrado este objetivo si no fuera por la oportunidad que hoy nos brinda el sistema universitario público y gratuito” . “Justamente, este año se cumplen 70 años de la gratuidad Universitaria, conquistada en 1949 por un Gobierno que velada por los derechos igualitarios para todos; derechos que tenemos que seguir defendiendo”, sostuvo.

En ese sentido, la autoridad apuntó que “los insto a que sean profesionales comprometidos y activos en el territorio; a través de su quehacer tienen que devolverle a la sociedad, la oportunidad que les ha dado”. Al finalizar, agregó: “Hoy concluyen una etapa, pero la formación continua debe ser un valor en estos tiempos, por lo cual esta Casa de Altos Estudios siempre tendrá las puertas abiertas, ya sea para que puedan volver como graduados, como docentes, o bien para continuar formándose y siendo miembros plenos de esta comunidad universitaria”, concluyó el Rector.

Por su parte, Javier Iturralde, uno de los flamantes egresados brindó un discurso en nombre de los nuevos profesionales graduados: “Queremos agradecer a todos los docentes que nos hicieron pensar, ya que estudiar significó cuestionarnos. Nos hicieron dar los mejor de nosotros y darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr. Por eso, queremos destacar la necesidad que tenemos de defender nuestro Sistema Universitario Público, nacional y gratuito, ya que es el pilar fundamental de una sociedad más justa y por ende no se puede debilitar”. “En segundo lugar –enfatizó el joven ingeniero- agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron en este recorrido, en los momentos más difíciles y, en especial, a nuestras familias, sin ellos no hubiera sido posible. Por último, “queremos alentar a aquellos que piensan que es tarde y no se atrevan a estudiar y que es posible llegar a cumplir ese anhelo si se lo proponen”, concluyó Iturralde