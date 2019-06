BERTONE: "COMO GOBERNANTE CREO EN EL MODELO DE PAZ"

Por segundo año consecutivo, se realizó una nueva edición en la que más de 230 jóvenes y 48 docentes de diferentes establecimientos públicos y privados de toda la provincia, participan en la simulación del sistema de Naciones Unidas.

Al respecto, Bertone expresó que “como gobernadora estoy muy contenta de haber podido ayudar a que esta reunión sea posible porque confío, creo, conozco y me gusta ser parte de Naciones Unidas" y en tal sentido señaló que "como provincia somos parte de la ONU cuando todos los años llevamos nuestro reclamo al Comité de Descolonización por nuestra Causa Malvinas”.

“Creo en el modelo, no sólo desde el punto de vista de la discusión y el trabajo en equipo que son fundamentales, sino también como un modelo hacia la paz que es lo que más me interesa a mi como gobernante" afirmó la mandataria, y que "me siento orgullosa que todos los involucrados acá nos trasciendan a nosotros en un modelo de organización, paz y conocimiento de nuestras causas",

Por su parte, el ministro de Educación Diego Romero agradeció "a todos los que trabajaron para que esto sea posible, y sobre todo a la gobernadora que apostó por esta actividad. Este tipo de actividades se fueron contagiando con el tema del conocimiento, como así también vivir una experiencia fuera del aula”.

La legisladora Andrea Freites comentó por su parte que “La provincia de Tierra del Fuego, a través de la gobernadora Rosana Bertone, firmó un convenio con Silvia Perazzo, representante de la institución, y con el Colegio EPEIM de la ciudad de Río Grande, quienes representan a ANUAR aquí en la provincia”.

Explicó que “se trabajó para llevar este año la jornada para que los chicos trabajen el Tratado Antártico, además de la Causa Malvinas que se sumó este año".

Freites dijo estar “muy conforme con estas jornadas porque es muy productivo que los jóvenes conozcan, se expresen y defiendan la soberanía de Malvinas”.

La presidente de ANUAR, Silvia Perazzo agradeció "el recibimiento que le brindaron desde el Gobierno de la Provincia por segundo año consecutivo" y anotó que “hemos encontrado gente dispuesta a trabajar por la educación más allá de su profesión. Hoy acá está el Estado, la sociedad civil y todas las representaciones de los ciudadanos comunes, las tres patas formamos este evento”.

Por último, Érica Vitorangeli, autoridad del Colegio EPEIM, expresó su alegría por el comienzo de esta jornada, y explicó que en esta actividad “los jóvenes juegan a ser diplomáticos por dos días. Estudiaron un país durante un mes tratando de entender cómo piensa y actúa el mismo. Una comisión se encarga del Tratado Antártico y, por otro lado, la número cuatro, se refiere a la Descolonización de las Naciones Unidas”.