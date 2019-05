Pino, junto a Vuoto, renovó su compromiso con las escuelas experimentales

Este jueves, el concejal Juan Carlos Pino acompañó al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto y a la secretaria de Desarrollo Social municipal, Victoria Vuoto, a renovar el compromiso con las escuelas experimentales.

“Durante once años trabajaron ad honórem y el intendente vino a reparar esa situación. A partir de ahora no solamente están dentro del reconocimiento que tienen que tener como trabajadores de la educación, sino que el intendente ha dado un plus educacional a todos los docentes y por otro lado ha anunciado las becas educativas para los estudiantes del Instituto de Educación Superior Terra Nova”, expresó el concejal Pino tras el encuentro mantenido con docentes y alumnos de las escuelas experimentales.

Pino, que junto al intendente Vuoto, integra el proyecto político Unidad Fueguina, manifestó su satisfacción dado que el Terra Nova ya cuenta con una matrícula de 60 alumnos. “Para nosotros es un orgullo ya que es el primer instituto de educación superior municipal, uno de los únicos que son municipales en el país”, destacó.

El edil realizó una reseña del trabajo encarado desde la gestión del intendente Vuoto y desde su gestión al frente del Concejo Deliberante para afianzar el rol de las escuelas experimentales en la ciudad. El Parlamento Municipal aprobó diversas ordenanzas que permitieron la creación del Instituto de Educación Superior Terra Nova y del Jardín Maternal Los Zorzales. “Después de tanto trabajo y espera de los docentes hoy no solamente cuentan con el Instituto de Educación Superior sino también con el Jardín Maternal Los Zorzales y además con las obras que se vienen llevando adelante”, indicó. Entre estas obras están la ampliación de la Escuela Experimental La Bahía, en Andorra, por un valor cercano a los $7 millones de pesos.

Pino enfatizó que “se viene a reparar algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, desde lo jurídico institucional y desde la obra pública”.

El intendente Walter Vuoto, la secretaria Victoria Vuoto y el concejal Pino sostuvieron que la Municipalidad va a proveer todos los recursos necesarios para que las escuelas y el sistema educativo experimental tenga el mejor desarrollo posible.

Pino hizo hincapié, además, en el trabajo de la gestión de tierras tanto para el resto de los vecinos de la ciudad como para las escuelas experimentales que se vieron beneficiada por los terrenos que se les otorgaron al Instituto Terra Nova y al Jardín Los Zorzales donde las instituciones podrán construir sus sedes propias.

“Asumimos el compromiso de seguir trabajando para que el sistema educativo continúe mejorando y estamos a disposición de las inquietudes y necesidades de las escuelas experimentales de la ciudad”, concluyó Pino.