Oviedo criticó a "los oportunistas que en campaña hacen promesas imposibles de cumplir"

"No somos improvisados, conocemos las funciones y competencias del Concejo -remarcó la Candidata por el MPF-. Nuestra forma de hacer política no responde a los intereses de algunos oportunistas que en campaña, hacen promesas imposibles de cumplir y propuestas que no le corresponden a un Concejal, sino al Ejecutivo", criticó. "Eso es subestimar a la gente", advirtió.

Junto a un nutrido grupo de militantes, y con el acompañamiento del actual concejal Gastón Ayala (Mpf), Oviedo continúa recorriendo la ciudad y reuniéndose con vecinos de todas las edades y sectores. "La reactivación del Presupuesto Participativo, los programas de Impulso a emprendedores, asistencia a la mujer, Familia Protegida, la Comisión de Juventud y el control de recursos suman el apoyo de muchos vecinos, que nos agradecen este tipo de proyectos", dijo.

"La militancia es eso que llevamos adentro hace más de 20 años, lo que nos identifica -remarcó la candidata a Concejal mopofista- nuestra forma de trabajar es al lado de la gente, escuchando sus necesidades y transformándolas en proyectos para la ciudad", afirmó Oviedo, y llamó a los vecinos a "informarse, consultar, analizar todas las