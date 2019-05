BERTONE: “CON ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA PRESIDENCIA LA CONTINUIDAD DE LA 19640 ESTÁ GARANTIZADA”

Bertone no dudó en afirmar que de llegar Alberto Fernández a la presidencia, la continuidad de la Ley 19640 estará garantizada “porque él me lo ha dicho claramente, y eso es una tranquilidad enorme” y que además, se abre un promisorio futuro para el desarrollo de un Polo Petroquímico. “La posibilidad que tiene Tierra del Fuego no sólo es igual a la de Vaca Muerta, sino superior, porque tenemos gas de mucha más fácil extracción” aseguró la gobernadora.

La mandataria confirmó también que dos integrantes de su Gabinete se sumarán al equipo de trabajo del candidato presidencial: el presidente del BTF Miguel Pesce y el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Jorge Argüello. “Yo en lo que pueda ayudar estoy dispuesta a poner mis mejores hombres y mujeres, porque tengo en mi gabinete gente muy formada” sostuvo.

Respecto a la situación con la que se encontrará un eventual nuevo gobierno nacional, Bertone remarcó que las prioridades son “recuperar el mercado interno, los puestos de trabajo, la actividad industrial y bajar la inflación”.

“Desde Tierra del Fuego hoy podemos mostrar al país que hemos podido revertir una situación de provincia que era inviable, en el momento más difícil. Hoy el resto de la Argentina ve que en Tierra del Fuego hay un Estado que funciona, que puede pagar los sueldos y jubilaciones en tiempo y forma y con recursos propios, que recuperó la paz social, que hace mucha obra pública, que garantiza los 180 días de clases, y que los hospitales tienen insumos” señaló la gobernadora.