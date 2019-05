Candidata a concejal de la Coalición Cívica quiere viviendas sociales lo más lejos posible para ahuyentar la delincuencia

El candidato a concejal por Unidad Popular (UP), Mario Casabona Guerra, criticó fuertemente las expresiones que hizo Echazarreta (que acompaña a Tomás Bertotto en la lista de la Coalición Cívica) en una nota que hizo como integrante del barrio Altos del Cauquén para interrumpir la entrega de terrenos a integrantes de la Cooperativa “Desde Cero”. “Es triste que una candidata a concejal que debería ser representante del pueblo de Ushuaia hoy venga a plantear este modelo exclusivo y excluyente. No sólo en términos políticos e ideológicos. Haciendo esta conexión entre viviendas sociales y delincuencia sin estudios, sin datos, sin respaldo académico ni estadístico, sólo haciendo gala de sus prejuicios; no hace más que agitar un fantasma que muchos ya no compran. Ushuaia tiene que ser el espacio que nos contenga a todos en un proyecto abarcador, inclusivo y que nos permita proyectar mejores condiciones de vida a mediano y largo plazo, con viviendas, servicios, infraestructura sanitaria y deportiva de calidad para quienes elegimos esta ciudad para construir nuestro proyecto de vida”.

Por último, consideró que “El modelo nacional que defiende Echazarreta es el modelo que deja más carencias, menos contención social, más vulnerabilidades, vecinos con menos derechos y con peores condiciones de vida. Si vamos a hablar de resultados económicos perjudiciales para los vecinos, hablemos de la crisis generalizada que atravesamos los argentinos, porque planteándolo como una salvación para unos pocos privilegiados no logramos nada. El bienestar es para el conjunto de la sociedad, ya sabemos cómo termina el progreso de unos pocos a costa del sacrificio de muchos y no queremos repetir esta historia a más de 18 años de haberla sufrido”.