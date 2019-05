PINO: “MELELLA QUISO DIVIDIR AL PERONISMO Y NO LO LOGRÓ”

Política 22/05/2019 Shelknamsur Por

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino señaló, en relación a la baja de la lista 171 que sumaba votos a la fórmula de FORJA y una parte del MOPOF, que “se trata de una lista armada a las apuradas con el único fin de buscar dividir al peronismo, como ya lo hicieron con el MOPOF. Hay sectores de la política fueguina que juegan a dividir y no a unir. Si no, uno no entiende que personajes como Fabiana Rios y Catena los estén acompañando. Nosotros apostamos a la unidad de todos los fueguinos y vamos a seguir por ese camino”: