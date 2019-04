DEPORTES: Arcando entregó camisetas de Chacarita Juniors al club Chacra IV

La emotiva ceremonia de entrega de las camisetas de Chacarita Juniors por parte del Vicegobernador de la Provincia y titular de la Legislatura fueguina, Juan Carlos Arcando, se hizo en el Gimnasio Jorge Muriel este fin de semana y la entidad beneficiaria fue el club Chacra IV, quien ya se coronó tricampeón de la Liga Independiente de Fútbol antes de finalizar el campeonato, tras vencer a su archirival de la zona, el club Garibaldi.

Justamente el club Chacra IV también juega la Liga de Barrios en la cancha del ex Campamento YPF, oportunidad en que Arcando fuera a presenciar los partidos y en esa ocasión le solicitaron la indumentaria.

Pablo Monasterio, uno de los jugadores de este club, comentó que “ya tenemos la camiseta y estamos muy agradecidos porque somos un club de barrio y hoy las cosas están muy caras, la indumentaria sobre todo; y en una visita anterior del Vicegobernador le expusimos la inquietud y hoy ya nos entregó las camisetas, por lo que estamos muy contentos”.

Agregó que “este domingo estrenamos las camisetas en la otra liga que estamos jugando, la Liga de Barrios –porque estamos jugando dos ligas- porque estábamos jugando con camisetas prestadas y justo nos coincidían horarios y ahora ya podemos jugar los dos torneos con camisetas propias”. Cabe destacar que este club se considera una familia, ya que los 20 integrantes se conocen desde pequeños y tienen el orgullo de defender al barrio.

En tanto el vicegobernador Juan Carlos Arcando recordó que esta entrega de camisetas “tiene que ver con una visita que hice a la Liga de Barrios cuando estaban disputando un partido y allí me comprometí a conseguirle la indumentaria”.

Agregó que “la semana pasada estuve con los combatientes de Malvinas de San Martín y con los de Merlo en la cancha del club de mis amores que es Chacarita Juniors donde apoyaron a la Ley Malvinas que presentó la Provincia de Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación; hablé con los directivos, a muchos de los cuales conozco, y hoy pude concretar lo que me habían pedido la gente de Chacra IV, que son tricampeones”.

Las camisetas de Chacarita Juniors son una edición limitada del año 2018 y ahora podrán lucirla en cada partido que ellos puedan disputar en los distintos torneos que se llevan adelante en la ciudad de Río Grande “luciendo estos hermosos colores que son el rojo, negro y blanco”.

Un hincha muy especial

Consultado por su afición al club funebrero, siendo un hombre nacido en Río Tercero, Córdoba, el vicegobernador Juan Carlos Arcando recordó que “en 1969 Chacarita Juniors salió campeón del torneo metropolitano. Provengo de una familia muy humilde y en ese tiempo los chicos juntábamos figuritas para los álbumes y las comprábamos con las propinas que nos daban los vecinos cuando íbamos a hacer los mandados al almacén, la carnicería, la verdulería o la panadería. Si uno llenaba el álbum, se ganaba una pelota de cuero N° 5 marca ‘Pelé’ cosida a mano como se estilaba en esos tiempos”.

“Yo juntaba esas propinas y compraba el álbum y los paquetes de figuritas e iba llenando dicho álbum. Yo era un buen jugador de figuritas y como hoy sucede, había una figurita que era la ‘más difícil’ de todas y si en estos tiempos podía ser la de Messi, en aquellos tiempos era la del goleador, y era de Carlos María García Cambón, que salía un paquetito no se en cuántas cajas, porque ese era el negocio ”, recordó.

Relató que “una vecina, de apellido Casado, me pidió que le hiciera un mandado. Yo ya tenía el álbum lleno, solo me faltaba la figurita más difícil. Cuando me da la propina, que era una moneda de diez pesos, la del Resero, que tenía un paisano montado a caballo, y con eso se me ocurrió comprar dos paquetes de figurita, ya que salían 50 centavos cada una. Abrí la primera obvio eran todas repetidas porque me faltaba una sola que era la difícil, pero cuando abro el segundo paquete, ahí estaba la de Carlos María García Cambón”.

“Llené el álbum y fui corriendo al kiosco para que gestionaran el premio que era la pelota de cuero N° 5 marca Pelé y fue una alegría inmensa, ya que mi familia era muy humilde y no podía comprarme una pelota de estas características y a partir de ese día me hice hincha de Chacarita Juniors porque gracias a Chacarita Juniors pude concretar el sueño de tener mi primera pelota de cuero” finalizó el vicegobernador Juan Carlos Arcando.