TIERRA DEL FUEGO ENTRE LAS PROVINCIAS CON MEJORES INDICADORES EN SALUD MATERNAL, INFANTIL Y DE ADOLESCENCIA

Entre los principales indicadores se puede destacar el porcentaje de nacimientos registrados según edad de la madre. En el caso de Tierra del Fuego se encuentra en anteúltimo puesto, ocupando también los últimos puestos en la categoría menores de 15 años.

En la categoría de porcentajes de nacimientos sin control prenatal, Tierra del Fuego ocupa el último puesto, como así también en la categoría de control prenatal insuficiente. En materia de capacitación de capacitación temprana de control de embarazo, la Provincia se sitúa en el primer lugar.

En cuanto a la tasa de uso de corticoides en embarazos de menores de 35 semanas con riesgo de parto prematuro, Tierra del Fuego ocupa uno de los primeros lugares, lo que indica la calidad del servicio prenatal. Lo mismo ocurre con la tasa de suplementación de hierro y folatos durante el embarazo, como con el uso de oxitócicos en el manejo activo del alumbramiento y en las episiotomías en primíparas.

Respecto al porcentaje de embarazo no planificado, la Provincia se ubica por debajo de la media nacional, al igual que en el no uso de método anticonceptivo en embarazos no planificados.

Estos indicadores demuestran el trabajo realizado por el Programa de Maternidad e Infancia y Adolescencia a nivel provincial junto con los servicios de Tocoginecología, Neonatología, Pediatría y Adolescencia, de los efectores públicos, como así también el esfuerzo de mantener la cobertura de insumos y avances tecnológicos en estas áreas por parte del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud.