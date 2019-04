VUOTO: EN LAS URNAS VAMOS A DEPOSITAR EL FUTURO DE NUESTROS PIBES, PARA QUE DEJEN DE COMER EN LOS COMEDORES ESCOLARES Y VUELVAN A COMER EN SUS CASAS

Unas dos mil personas, compartieron la tarde junto al intendente de la capital provincial, que estuvo junto a la gobernadora Rosana Bertone y el diputado nacional y candidato a intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, la legisladora Andrea Freites, la concejal Eugenia Duré, el secretario de Gobierno Omar Becerra, y el anfitrión José Luis Villarruel, secretario General de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos en Tierra del Fuego y referentes gremiales.

El intendente de la capital provincial, Walter Vuoto manifestó que “la unidad se construye de abajo hacia arriba y no quería dejar de venir para acompañarlos junto a la gobernadora, porque son momentos muy difíciles los que atravesamos como fueguinos, como argentinos, por las políticas del Gobierno nacional de Mauricio Macri y que han atacado tanto a la industria como a los trabajadores y trabajadoras fueguinas”.

Además, aseveró que “la unidad tiene que ver con esto, una unidad de criterio para empezar a trabajar y que el 10 de diciembre este gobierno que tan mal nos está haciendo se vaya y no vuelva nunca más”.

“En esta elección no se va a tratar de candidatos o candidatas, de cuál es la mejor propuesta o el mejor partido. En las urnas vamos a depositar el futuro de nuestros pibes, para que dejen de comer en los comedores escolares y vuelvan a comer en sus casas”, resaltó.

Y agregó: “en esta elección se va a votar para que vuelvan a caminar los mamelucos en las fábricas de Río Grande y las vamos a llenar de esperanzas,de amor, de trabajo, alegría, para que todos los fueguinos vuelvan a trabajar. Le vamos a decir basta, porque no puede ser que no se llegue a fin de mes. Porque no puede ser que un litro de leche salga más caro que un litro de nafta, de esto también se trata Unidad Fueguina”.

Por su parte, Rosana Bertone expresó que “ustedes saben que es un momento difícil de la Argentina y de la provincia, pero que si estamos juntos en Unidad Fueguina, con Martín Pérez, con Walter Vuoto, con los gremios, y sobretodo si estamos juntos con las familias vamos a hacer una provincia cada día más próspera, con más igualdad, trabajo y eso va a ser más fácil si estamos juntos”.

En ese marco, afirmó que “en Ushuaia coordinamos mucho con el intendente Vuoto, pudimos hacer obras juntos y la ciudad está muy linda. Pero en Río Grande las cosas se me pusieron difíciles porque no he tenido el acompañamiento del intendente, y espero que con Martín Pérez podamos hacer un trabajo juntos en Salud, coordinar juntos en el tema viviendas. Quiero entregar 1400 lotes y la Municipalidad lo impide y sé que si tengo al compañero Pérez con nosotros eso no va a pasar”.