WALTER VUOTO: “TRABAJAREMOS INCANSABLEMENTE HASTA QUE ONDEE LA CELESTE Y BLANCA Y LA BANDERA FUEGUINA EN NUESTRAS ISLAS MALVINAS”

Advirtió una vez más sobre las políticas de desmalvinización que lleva adelante el gobierno de Macri. “No podemos legitimar el robo de nuestros recursos”, y pidió que el gobierno nacional cambie la política de Malvinas. “El camino es el de la convicción firme y permanente. Como dijo el General San Martín, hace más ruido un soldado gritando que mil callando. Aquí estamos para gritar a todo el mundo que las Malvinas fueron son y serán argentinas”.

El intendente Vuoto aseguró que “todos los argentinos sabemos que estamos en deuda con cada héroe de Malvinas. Es nuestra obligación mostrarles nuestro reconocimiento todos los días y agradecerles eternamente. En su honor, también debemos decir y hacer todo lo que nuestras responsabilidades institucionales demanden. No podemos permitirnos ni un paso atrás en la defensa de la soberanía”.

Formuló también un fuerte reconocimiento a las mujeres durante los hechos de 1982, invisibilizadas durante muchos años, que sirvieron a la Patria, salvando vidas y mitigando dolores y “a todas esas mujeres, que sostuvieron con amor a nuestros héroes al regresar de las islas, a esas madres que hace muy poco pudieron llorar en paz a sus hijos luego de ser identificados”.

En el marco de un multitudinario acto en la plaza Malvinas de Ushuaia, Vuoto alertó, una vez más al gobierno nacional sobre “la gravedad que supone quitarle centralidad política a la Causa Malvinas”. Recordó lo expresado en 2016 con el vergonzoso acuerdo Foradori-Duncan. “Lo vamos a repetir las veces que sea necesario: es un acuerdo que abre las puertas a la cesión de soberanía, y eso es inconcebible. Como fueguinos, como vecinos de Ushuaia, como malvineros, tenemos que estar muy atentos quienes son los dirigentes que están entre nosotros y que defienden un acuerdo que mereció el repudio de todos. Estar en contra de ese lamentable acuerdo no es una chicana, no es una manipulación de la información, es la defensa irrestricta de nuestra soberanía sobre las islas. No podemos legitimar el robo de nuestros recursos”.

Walter Vuoto llamó especialmente la atención sobre esa idea británica de la necesidad de “remover obstáculos” que limiten el crecimiento económico de las Islas, incluyendo pesca e hidrocarburos, que avaló la Cancillería argentina con la firma del entonces vicecanciller.

“No podemos permitir que se siga ignorando la legislación nacional que protege nuestros recursos naturales. No podemos mirar hacia otro lado mientras las petroleras británicas siguen explorando y explotando en la plataforma continental argentina”, explicó Vuoto, y remarcó: “no podemos cooperar científicamente, mientras el Reino Unido sigue llevando a cabo acciones unilaterales en los territorios en disputa que violan las resoluciones de Naciones Unidas”.

El mandatario comunal agregó que “la política de agradar al gobierno británico haciendo concesiones ya la vivimos y la sufrimos en los 90. La historia nos enseña que además de no ser efectiva, termina implicando un retroceso en la disputa reconocida por las Naciones Unidas y en nuestra reivindicación soberana apoyada por la gran mayoría de los países del mundo”.

“Sabemos que podemos tener un presidente que no sienta las Malvinas como propias, que llegue a expresar públicamente que son un costo para el país, pero no podemos avalar que no se cumpla con el mandato constitucional”, dijo con convicción. “Como dice nuestra Constitución, la recuperación de las Islas y el ejercicio pleno de la soberanía, son un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. No puede haber peros en esta política de Estado”.

El trabajo de la Cruz Roja

Vuoto destacó el trabajo de la Cruz Roja en la identificación de los cuerpos de los soldados caídos en la guerra de 1982 sobre el que indicó que “nos mostró que la perseverancia en el reclamo ajustado a derecho y la continuidad de una política pública son claves para lograr resultados concretos”.

“La identificación de los soldados fue posible, en primer lugar, gracias al impulso que le dieron al tema los excombatientes y los familiares de los caídos en la guerra. Y luego por el accionar coherente de dos gobiernos nacionales de distinto signo político durante más de cinco años. Los fueguinos recordamos bien el acto central por los 30 años de la guerra, cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la propuesta hecha a la Cruz Roja para que intercediera y que Gran Bretaña no tuviera otra opción que permitirle hacer lo que el derecho internacional humanitario dispone”, sostuvo.

Ley Malvinas

El intendente de la ciudad de Ushuaia manifestó en el acto central “nuestro apoyo y el de todo el pueblo de Ushuaia al proyecto de Ley Malvinas, impulsado por la gobernadora, y presentado por los Senadores de nuestra provincia”.

“Como dice la iniciativa, todo instrumento jurídico internacional que tenga relación con las Malvinas, el resto de las islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos correspondientes, debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. Creo que es una ley necesaria, porque no deja margen para que se evite la participación del Congreso en temas fundamentales relacionados con la soberanía nacional, y que afectan directamente a nuestra provincia”, fundamentó.

Posición Fueguina, Identidad Malvinera

“No tengo dudas que los representantes de las provincias y del pueblo argentino la van a convertir en Ley, como hicieron con la Declaración de Ushuaia hace siete años”, manifestó Vuoto. “La Declaración de Ushuaia, apoyada por las distintas fuerzas políticas, es una cabal expresión de una política de Estado que reivindica la soberanía nacional, denunciando la militarización del archipiélago y del Atlántico Sur, y confirmando que ese ejercicio pleno de soberanía incluye la explotación de nuestros recursos naturales”.

“Nada será suficiente mientras sigamos siendo una provincia ocupada. Mientras la gobernadora de las Islas Malvinas no pueda hacer pleno uso de sus funciones. Mientras los vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin no pueden recorrer las islas que forman parte de nuestro territorio”, dijo Vuoto.

“La angustia que a todos los argentinos nos provoca la falta de parte del territorio para los fueguinos es particularmente dolorosa. Y lo mismo sucede con la guerra de 1982. Por eso nos van a encontrar siempre al lado de los héroes de Malvinas, de los que defiendan nuestra soberanía, los que trabajan todos los días para que vuelva a izarse la celeste y blanca y que flamee en las islas la bandera del pueblo fueguino”.