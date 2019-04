BERTONE: "CON UNIDAD, DESDE TIERRA DEL FUEGO VAMOS A CONSTRUIR LA VICTORIA EN EL PAÍS”

Junto a la mandataria se encontraban acompañando el diputado nacional Martín Pérez, la legisladora Andrea Freites, el secretario de Enlace del Ministerio de Industria, Mauro Coronel y el vicepresidente del IPV Favio Escobar.

Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone agradeció en primer lugar a “todas las mujeres de Río Grande que se acercaron para compartir juntas este momento que no es fácil”.

Además, invitó a “estar todas juntas para construir el triunfo”, agregó y volvió a dar su agradecimiento porque “en todo momento me acompañaron y hoy les pido que me acompañen con Martín Pérez. Lo necesito para trabajar en conjunto la salud pública y para que no haya más diferencia entre la salud municipal y provincial. Necesitamos optimizar los recursos y trabajar juntos en los barrios”.

“Muchas mujeres me han venido a pedir un terreno o una casa y hoy en día nos niegan las urbanizaciones o no nos dan los servicios. Yo se que el diputado Martín Pérez nos otorgará los servicios de todas las áreas que el gobierno de la provincia intente construir, porque no es egoísta. Es un compañero que sabe que donde hay una necesidad, hay un derecho”, expresó Bertone.

La mandataria hizo referencia a las próximas elecciones nacionales del mes de octubre y pidió que “con unidad, de a poco se vaya construyendo desde Tierra del Fuego, la victoria para el país. Una vez más pido unión y acompañamiento para que no nos dejemos engañar”.

Asimismo, señaló “no es fácil cada vez que cierra una fábrica porque no hay manera de sostener la situación, ya que hay un presidente que no cree en la industria argentina”.

Bertone expresó “me duele el corazón cuando veo que indican cifras de pobreza que parecen de África, es indignante ver lo que hicieron con el país. Hay muchos jubilados de la mínima que no pueden comprarse los remedios”.

“Trabajamos mucho para evitar que Tierra del Fuego sufra lo que están padeciendo en otras provincias, pero es difícil pelear todos los días contra quienes no nos quieren escuchar. Sostengamos con orgullo lo que hicimos, pero trabajemos juntos para seguir transformando la provincia”, afirmó la Gobernadora.

En el final de su discurso una vez más volvió a agradecer a quienes la acompañaron porque “jamás me han dado la espalda y me llevaron a los lugares más importantes a los que una mujer puede pretender”.

Por su parte, la legisladora Myriam Martínez manifestó su agradecimiento por el gran acompañamiento y dijo que “este bingo se pensó para que las mujeres pasen un buen momento y puedan disfrutar”.

“Hace tres años y medio el pueblo eligió una mujer para llevar adelante los destinos de la provincia y ella lo está haciendo con gran responsabilidad porque ante la crisis nacional que está golpeando nuestras puertas, nosotras como mujeres estamos luchando para salir adelante. Nada se nos hizo fácil, por eso les pido que nos acompañen porque llevamos la bandera de la justicia, la equidad, la igualdad, de la soberanía y de la libertad”, expresó la Legisladora.

Para finalizar el candidato a Intendente Martín Pérez felicitó a la Legisladora por la organización y la convocatoria “es la primera vez que vengo a un bingo de estos y me sorprende la cantidad de gente que se acercó”.

Agregó en su discurso que “hay que sacar la ciudad adelante y eso es un desafío muy grande por eso les pido su acompañamiento para tener todos los días un Río Grande mejor. Se están viviendo tiempos difíciles, pero desde el mes de octubre todo va a cambiar porque tendremos un gobierno nacional diferente que piense en el federalismo y en los trabajadores”.