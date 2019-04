VUOTO: “USTEDES NO SON EL FUTURO; SON EL PRESENTE”

En el ida y vuelta de las preguntas que le realizaron los jóvenes a Vuoto y sus respuestas, el intendente convocó a los miles de chicos y chicas presentes a “que se involucren para construir los caminos que permitan realizar los sueños, que son los de todos y todas quienes estamos aquí”.

En ese contexto, Vuoto manifestó que “nos pusimos de pie, aún con un país que se nos venía encima”, y repasó las políticas públicas que impulsó pensando en beneficiar también a la juventud, como “el programa de becas universitarias, el CePLA, el tema de la urbanización y el tema tierras, también lo hicimos pensando en los jóvenes. Resolver el tema del colectivo, con unidades nuevas y previsibles, cuando los veíamos una hora y media esperando el bondi”.

“Vengo a pedirles que se sigan involucrando por ustedes, por sus hijos, hermanos, amigos, por las próximas generaciones”, destacó el Intendente, y agregó: “tenemos un enorme desafío, que los pibes coman en sus casas y no en las escuelas, que sigamos ampliando derechos, que haya trabajo, y esto no lo podemos cargar en los hombros de una sola personas: tenemos que hacernos cargo”.

En otro orden, Vuoto remarcó que “hay que trabajar por la unidad de todos los fueguinos”, y destacó que “la única forma que tenemos de cambiar lo que no nos da felicidad, es participando. Que no los subestimen por ser jóvenes; no dejen que lo hagan. Que nadie les diga que son el futuro; ustedes son el presente”.

El Intendente, acompañado del diputado Matías Rodriguez, el jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, los concejales Eugenia Duré (Río Grande), Matías Rodríguez (Tolhuin), Hugo Romero y Carlos Pino (Ushuaia), e integrantes de su gabinete, sostuvo que “los jóvenes van a seguir transformando la ciudad y la provincia. Y nosotros los alentamos a seguir aportando ideas, a no quedarse callados, a que se capaciten, a que defiendan sus convicciones”.