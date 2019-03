Mamás fueguinas competirán en el Concurso Internacional de Porteo Ergonómico

En Ushuaia, las clases son gratuitas y están a cargo de la instructora de zumba fitness Valeria Miranda.

La convocatoria está dirigida a madres y bebés mayores de 1 mes, a partir de 6 semanas de haber dado a luz por parto vaginal o 12 semanas de haber dado a luz por cesarea o bien tener el alta médica, también podrán participar embarazadas de 16 a 38 semanas con embarazos de bajo riesgo y certificado médico para realizar esta actividad que no es peligrosa y no requiere grandes esfuerzos.

Las interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 9 de abril al email [email protected] o escribir mensaje privado al Facebook de la organización “Génesis Port” o al celular 2901525363, en donde se le informarán días y horarios de las clases ya que van variando ya que se contemplan las necesidades de las mamás.

El año pasado la tribu del fin del mundo, liderada por Vanesa Lillo organizadora del evento en Tierra del Fuego participó y las mamás fueguinas grabaron en la costa de la bahía Ushuaia, una coreografía que estuvo a cargo de la coreógrafa local Gabriela Morales.

Vanesa Lillo organizadora del evento en Tierra del fuego afirmó que “más allá de difundir los beneficios de llevar a nuestros bebés de manera ergonómica para no dañar su cadera y columna, el principal objetivo es decirle a esos padres que quieren cargar a sus bebés que lo hagan, que no cedan a la presión del entorno, no hay nada más gratificante que llevar a nuestros bebés en nuestro pecho, brindándole calor, amor y seguridad ya que ellos no se mal acostumbran a los brazos, los necesitan”.

La Tribu del fin del mundo, organiza distintos eventos y lleva adelante acciones espontáneas que surgen en las charlas y se convocan a través del facebook “Génesis Port” portabebés y maternidad, como teteadas masivas en la semana de la lactancia materna, con el objetivo de difundir los beneficios de la lactancia materna y actualmente llevan a cabo la campaña “amigos de la lactancia materna”, declarada de interés por el Concejo Deliberante, que consiste en invitar a los diferentes comercios, tiendas, confiterías, restaurantes y toda dependencia pública o privada, a destinar una silla con un cartel que indique que es un “espacio para amamantar”, siendo la propuesta bien recibida.

“Desde nuestro lugar queremos transmitir el respeto absoluto por las necesidades emocionales del bebé, lo principal en la crianza con apego es que prime el respeto y el amor, brindarles a los niños un crecimiento en armonía y acompañarlos en forma cariñosa en cada etapa. Esta atención que le brindamos generará un fuerte vínculo emocional entre el bebé y sus padres; estaremos criando hijos con confianza, porque los hacemos sentir seres seguros, amados y comprendidos” remarcó la organizadora.

La clase de danza con bebe, es un espacio en el que se combina el entrenamiento físico de la mamá y la estimulación del bebé a través de la música y el movimiento, creando un espacio en el que reafirman su apego.

El porteo ergonómico, asegura un contacto constante entre el bebé o el niño y el adulto, mediante portabebés que reparten bien el peso en ambos hombros, dando la posibilidad de seguir con las actividades habituales sin descuidar ni un momento al bebé o niño, pudiendo ser cargado a la espalda o de frente durante horas. Es la principal herramienta de quienes eligen la “Crianza en brazos”, cargar al bebé, llevarlo sobre nuestro pecho satisfaciendo su necesidad de contacto sin interrupciones.

En IMAsivo (mamá en idioma hebreo) participan cientos de mujeres bailando la misma coreografía de Danza con Bebé, uniendo sus corazones y conectando con alguno de nuestros pilares.

Mostrar al mundo nuestro orgullo de ser madres.

Gozar de una actividad física, divertida, segura y benéfica para nosotras y nuestros bebés.

Conocer, convivir y hacer tribu con más mujeres que se identifican con nosotros.

Resaltar nuestra femineidad, sensualidad y belleza.