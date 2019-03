BERTONE RECORRIÓ LOS AVANCES DE LA PLANTA “BAHÍA GOLONDRINA” Y DEL NUEVO GIMNASIO DE LA ESCUELA JUANA MANSO

La gobernadora Rosana Bertone recorrió este lunes las obras de la planta de pre tratamiento de líquidos cloacales “Bahía Golondrina” y del nuevo gimnasio de las Escuela Provincial 31 “Juana Manso” que el gobierno lleva adelante en Ushuaia. La mandataria se mostró “muy conforme” con el avance de los trabajos, tanto de la planta “Bahía Golondrina” que adelantó “estaríamos en condiciones de inaugurar a fines de mayo, y junto a la de Arroyo Grande nos permitirá cubrir el 100% del tratamiento de los líquidos cloacales de Ushuaia” como del gimnasio de la Escuela 31 “que se había iniciado en el 2007 y había quedado inconcluso” y fue reactivado por su gestión.

La planta de pre tratamiento de líquidos cloacales “Bahía Golondrina” dará solución al 74 % de las viviendas del centro y oeste de la ciudad Ushuaia (unos 140.000 habitantes estimados para el año 2044). Bertone recordó que “cuando llegamos a la gestión uno de los déficit era el tratamiento de los líquidos cloacales y esa planta estaba parada, y nosotros nos hicimos cargo de todo. Así que estoy muy contenta por como ha quedado”.

Respecto al nuevo gimnasio de la Escuela 31, el proyecto fue desarrollado íntegramente por el personal técnico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Constará de una superficie cubierta de casi 1388 metros cuadrados, y estará destinado a actividades tanto deportivas como recreativas.

El gimnasio estará unido al edificio principal de la escuela, y contará con sala de máquinas, espacios especiales para personas con discapacidad; vestuarios, baños, cancha de 15 metros por 30 adaptadas para la práctica de vóley, básquet y fútbol, entre otros, un ascensor y rampas de acceso.

La mandataria remarcó que su gobierno ha recuperado para la práctica deportiva de las instituciones educativas “muchos espacios como el Sobral, el Sábato, el Petrina y en Río Grande el Haspen o el Muriel que quizás en otras provincias argentinas no se da, porque consideran que agregar un nuevo espacio implica sumar más profesores y más personal de limpieza, pero a nosotros eso no nos asusta, muy por el contrario: creemos que es muy importante en una provincia como esta dónde es difícil realizar deportes afuera, que tengamos los espacios adecuados para nuestros niños, que el Estado no los tenga que alquilar y que se fomente la práctica del deporte como una herramienta para combatir, por ejemplo, la problemática de obesidad infantil”.