No hay virus de Hanta en la provincia

La doctora Adriana Basombrío a cargo de la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud explicó que el Hantavirosis es una enfermedad viral aguda grave, producida por el virus Hanta, que se transmite habitualmente a través de la orina, materia fecal o saliva de roedores colilargos, llamados de este modo porque su cola mide el doble del tamaño de su cuerpo. Sus secreciones, al secarse, se combinan con el polvo y se transportan a través del aire.



Los síntomas son similares a una gripe, con fiebre, dolores musculares, dolor en la parte baja de la columna, dolor de cabeza, naúseas, vómitos y a veces diarrea.



“En la Patagonia Argentina el virus se ha encontrado, en precordillera, en la zona sur de Río Negro, a lo largo de la provincia de Chubut y el Norte de Santa Cruz”, detalló la doctora Basombrío, y puntualizó que “Tierra del Fuego no ha tenido casos ni históricamente ni actualmente. O sea, el virus no circula en Tierra del Fuego”.



“El brote que está ocurriendo, circunscripto exclusivamente a la localidad de Epuyén, es inusitado, debido a la cantidad de casos producidos por el contacto inter humano estrecho”, consideró la profesional, y precisó que “se produce 48 a 72 horas antes de que la persona tenga síntomas”.



El brote de Epuyén comienza el 3/11/18, en el festejo de un cumpleaños. Hasta el parte del 11/01/19, que la provincia de Chubut emite diariamente, existen 26 casos de hantavirosis y 9 de ellos han fallecido, con el síndrome cardiopulmonar que produce la enfermedad. Es por este motivo que quienes han tenido contacto con alguna persona afectada, deben permanecer en su domicilio, sin tener contacto con otros convivientes.



La médica aclaró que “uno de los casos producidos fue en una mujer que nació en Río Grande, pero que vive en la localidad de Epuyén, encontrándose radicada allí”, y reiteró que “en Tierra del Fuego no hay circulación del virus”.

En relación a los casos que se produjeron en Trevelin y en Maitén “estuvieron relacionados con los de Epuyén”, informó la especialista.

Recomendaciones:

- No trasladarse a la localidad de Epuyén

- Las medidas de prevención clásicas en zonas endémicas, incluyen utilizar medidas de protección en tareas rurales. En caso de acampar, utilizar carpas con cierre y piso, no entrar a refugios o depósitos cerrados desde algún tiempo sin antes ventilarlos y luego rociarlos con agua con lavandina, no comer frutas silvestres, no caminar entre matorrales, beber agua segura, mantener comida, utensilios de cocina y basura fuera del alcance de los roedores.

- Si se encuentran ratones muertos, deben rociarse los mismos con agua con lavandina, manipularlos con guantes, mascarillas, introducirlos en una bolsa, cerrarla y enterrarla al menos a 50 cm del suelo.

- En los hogares, mantener la vivienda limpia, con el pasto corto, y el fondo limpio.

- Para controlar el brote: si se encuentra cursando un cuadro febril, consulte a su médico. Si se le aconseja, guardar reposo y evitar circular por lugares públicos. Si tiene que salir, utilice barbijo. Evite mantener contacto estrecho con sus convivientes. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Realice la limpieza de su domicilio con agua y lavandina (1 pocilllo de lavandina en un balde de agua).