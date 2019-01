EPOSTO: “LOFFLER DEBERÍA PEDIRLE A MELELLA QUE NO APLIQUE EL TARIFAZO”

Al respecto, Eposto señaló que: “Löffler debería haberle pedido a Melella que no aplique el tarifazo en Río Grande. Con una ciudad en recesión y con el comercio y la industria parada, lo primero que tendría que haber hecho es no subir los impuestos municipales, o no vetar el congelamiento de tarifas, de que ya son muy altas para los vecinos. Antes de referirse a Bertone como “alumna”, debería asumirse como él es el verdadero “profesor” de Melella, y hacerse cargo de las marchas que convoca, y que lo único que buscan es desestabilizar para generar situaciones de caos como la que ocurrieron en el 2016. Si quiere gobernar desde las sombras, tienen que ganar las elecciones de forma limpia y no atacando, ni agrediendo a una mujer”.



Asimismo, se refirió a los ataques sobre la obra pública de la provincia en Río Grande, al destacar que “la inversión que se está haciendo en Río Grande es histórica. Y se está apostando a la construcción para generar puestos de trabajo que lamentablemente todo el país los está perdiendo, por las políticas del gobierno nacional. Bertone trabajó hasta el último día para que ganara Scioli y el Frente para la Victoria, pero la gente eligió esta opción y nos toca gobernar en un contexto muy difícil en el que la economía del país va para abajo y nos arrastra. ¿Donde estaban Löffler y Melella cuando había que hacer campaña para el Frente para la Victoria? Toda Tierra del Fuego sabe donde estaba Bertone porque es en el mismo lugar en el que sigue estando” finalizó Eposto.