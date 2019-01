Castelli pidió a los partidos políticos "respetar los espacios de la ciudad"

Al respecto, Castelli solicitó “a todos los partidos políticos que en este año electoral que se viene respeten los espacios públicos de la ciudad, que no ensucien. Tenemos un destino turístico que debemos cuidar y mantener. Tener una ciudad limpia es fundamental para recibir bien a los turistas que vienen a nuestra ciudad”.

“Las noticias aparecidas en los últimos días sobre cartelería pegada en la Casa Beban nos alarma, y por eso llamamos a rever esas actitudes. Necesitamos que todos los partidos políticos se comprometan a cumplir la ordenanza que rige los espacios públicos de la ciudad de Ushuaia" señaló Castelli, en referencia a la ordenanza municipal que rige hace más de 10 años.

En la misma se explicita "la prohibición de la colocación de publicidad estática sin previo permiso del Municipio y bajo los parámetros que indica la cartelería de la Ciudad" y agrega "el Departamento Ejecutivo Municipal quedará facultado para el incautamiento y destrucción de toda publicidad estática comprendida que no cumpla las disposiciones de la presente.

La ordenanza concluye señalando que "todo partido o agrupación política, gremial, sindical o de cualquier otro tipo de institución que incumpla las disposiciones del artículo anterior, será intimada a la remoción de la propaganda estática en contravención, en un plazo máximo de 48 hs á la efectiva notificación, plazo a partir del cual serán de aplicación las sanciones de multa previstas en la presente".

En ese sentido, Castelli agregó que "todos los partidos políticos tiene que comprender que no vale todo en una campaña. Tenemos que aprender a cuidar y valorar lo nuestro que es lo que verdaderamente nos hace valiosos como destino turístico. Cuidar los espacios públicos es el primer requisito para alguien que apuesta a tener la representatividad de la gente. Por eso todos los partidos políticos deberían comprometerse públicamente a no ensuciar los espacios públicos y hacerlo explícitamente. No se trata de desmentir lo que se ve, se trata de asumirlo y corregir".