Vuoto entregó nuevos móviles a distintas áreas del Municipio

Se trata de seis camionetas Toyota Hilux, una Chevrolet S10, una Chevrolet Montana y un vehículo Chevrolet Prisma que serán incorporadas a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Subsecretaría de Servicios Públicos y a las direcciones de Tránsito y de Transporte, con una inversión que hizo la Municipalidad de 10 millones de pesos.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Medio Ambiente, Damián de Marco; por el subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro; y por el coordinador de Tránsito y Transporte, Horacio Herrera; con quienes hizo entrega de las llaves de las unidades a los trabajadores de las áreas beneficiadas.

Vuoto afirmó que “la incorporación de éstos móviles habla de un Estado presente que le da herramientas a sus trabajadores para que hagan su tarea y tengan presencia en la calle”, y además implica que “empezamos a saldar cuentas pendientes con nuestros trabajadores, y sabemos que tenemos que invertir más en distintas áreas”.

“En este contexto económico nacional tan complejo que atravesamos, el esfuerzo que estamos haciendo entre todas y todos permite que hoy estemos capitalizando a la Municipalidad dando repuesta a reclamos históricos”, remarcó.

En esa línea, destacó que la Municipalidad “ya tiene pagas las unidades del transporte público de colectivos y adquirió las máquinas y camiones que tanto reclamaban los trabajadores de Servicios Públicos”, a lo que sumó que “equipamos y jerarquizamos al área de Zoonosis, comenzamos a prestar el servicio de Salud y adquirimos la unidad sanitaria móvil que va a recorrer los barrios de la ciudad, y a todo lo hicimos con fondos propios porque el Gobierno nacional no nos mandó un peso”.

El jefe del Ejecutivo municipal observó que “hay preconceptos y enojos hacia los trabajadores municipales, muchos decían que la gente de la Municipalidad no quería trabajar, que eran vagos; la culpa siempre era del trabajador, pero en estos tres años la Municipalidad funcionó gracias al esfuerzo de ellos y a la decisión política que tomamos de darles las herramientas para que puedan hacerlo”. Y agregó que “todo lo que estamos comprando también sirve para mejorar los servicios que prestamos y para mejorar la calidad de vida de los vecinos, que es el objetivo final”.

Asimismo, aseveró que “esto no es el logro del intendente, es el logro de todo el Estado municipal, de sus trabajadores, demostramos entre todos que el problema no eran los trabajadores si no que el problema era la falta de decisión política de bancarlos”.

“También pudimos concretar esto porque equilibramos las cuentas del Municipio, porque pagamos los 400 millones de deuda, y eso también es recuperar la Municipalidad”, sentenció el intendente, y resaltó que “hoy tenemos un Municipio equilibrado que puede hacer obras con recursos propios, que se puede capitalizar, y que invirtió más de 100 millones de pesos en equipamiento y activos”.

Por su parte, De Marco destacó la “importante adquisición” y agradeció al intendente por “darnos estas herramientas de trabajo que van a cumplir un rol fundamental".

El funcionario señaló que en un contexto nacional adverso “la Ciudad dio un giro, está más linda y cuidada, y esto tiene que ver no solo con el trabajo y los lineamientos políticos que llevamos adelante desde la gestión, sino también por la camiseta que tienen puesta los trabajadores municipales”.

Sobre las nuevas unidades mencionó que “nos van a permitir una mayor presencia las 24 horas y debemos valorar esto en un contexto económico de país en el que no todos los municipios pueden realizar este tipo de presentaciones; ahora la decisión del intendente nos obliga a redoblar los esfuerzos para dar un mejor servicio a la comunidad”.

“Sabemos que falta mucho pero el trabajo que ha hecho esta gestión permite que las cuentas estén equilibradas, y eso facilita llevar adelante las políticas públicas que define el intendente”, amplió.

Finalmente, De Marco valoró “la relación que hemos podido lograr con el vecino ya que antes había una ausencia del Estado municipal en muchos barrios de la ciudad, y hoy la gente ve que hay un trabajo de la Municipalidad y presencia de sus trabajadores”.

A su vez, Castro indicó que en Servicios Públicos “contábamos con un parque automotor de más de 12 años de antigüedad con los inconvenientes que eso acarreaba”, por lo que “la incorporación de estos móviles es una muestra más de la decisión política del intendente de dar mayor valor al área de Servicios Públicos, como lo hizo en su momento cuando decidió adquirir las máquinas y camiones”.

“Vamos a poder ser más eficientes y llegar a los problemas en forma más ágil, por lo que agradecemos al intendente por haber dado respuesta a este requerimiento de la Subsecretaría”, concluyó.

El coordinador de Transporte, Horacio Herrera, expresó que “una vez más podemos contar que en esta Municipalidad hay una renovación de unidades, teníamos un parque automotor muy deteriorado y en esta gestión estamos revirtiendo esa realidad”.

En ese sentido, ponderó que “hoy nos llega una herramienta de trabajo fundamental ya que un móvil más en la calle significa que vamos a tener presencia y que vamos a poder seguir haciendo las cosas como las tenemos que hacer, y esa presencia permitirá a su vez hacer prevención para lograr un cambio cultural en nuestra sociedad en cuanto a la conducción”.