LA FEDERACIÓN DE VETERANOS DE BS AS AYUDA A DIVULGAR EL LIBRO DE UN FUEGUINO

Con el objeto de finalizar las tratativas para lograr la divulgación de la crónica periodística de la gestión presidencial de M. Macri escrita por Moreno, este se reunió con el Presidente de la entidad de veteranos bonaerense, Ramón Robles.

Con respecto a este incentivo y apoyo de la Federación Moreno expresó que “la magnitud del agradecimiento es indescriptible e incuantificable. Y no solo por este gesto tan inolvidable, sino por todo lo que me vienen ayudando desde el día que los conocí. Me apoyaron mucho cuando pocos lo hacían”.

“El trabajo conjunto que llevamos adelante es de años y esta es una muestra confirmatoria, importantísima, del compromiso que tienen para con los jóvenes que nos volcamos a la malvinización. Muchas de las iniciativas que yo presenté en la provincia en la Legislatura fueron apoyadas formalmente por ellos. Algo que consta en mi anterior libro. TRAZOS MALVINIZADORES. Un aporte generacional”.

“Para mí es una alegría inmensa, ya que tendré la oportunidad de que mi trabajo sea leído por muchas personas, y más que nada porque el canal para que eso ocurra es una Federación de veteranos muy importante, como lo es la de la Provincia de Bs As. Importancia que no solo tiene por estar integrada por seis mil veteranos de treinta y siete distritos bonaerenses, sino porque están constante y activamente participando en la malvinización provincial y nacional”.

“Sin ir más lejos, hoy mismo la Federación de Veteranos bonaerence hizo una presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores a causa de las declaraciones del Embajador argentino en Londres, donde, en los términos que corresponden, explican al Canciller lo nocivas que son, que no representan al pueblo argentino, y piden una pronta rectificación, no solo de esas palabras, sino de todas las políticas que vienen llevando adelante en detrimento de nuestros intereses soberanos”.

“Si bien el encuentro estuvo centrado en lo del Libro, no pudo evitarse hablar de las declaraciones del Embajador, que aunque gravísimas, son una lamentable muestra más de lo que viene sucediendo ininterrumpidamente desde Diciembre de 2015 a la fecha”.

“Si la memoria no me falla no hace mucho Malcorra hablaba de la Teoría de Paretto para devaluar la importancia de la soberanía en las negociaciones con el usurpador británico, denigrando nuestra postura a algo que podía ser resignado para hablar de cosas más importantes, como lo son hacer más rentable la colonia al Reino Unido”.

“No hace mucho el actual Canciller dio a entender en un diario británico que los kelpers son pueblo. Algo que gravosamente repitió en una reunión en la Cámara de Diputados y por ello la reunión finalizó abruptamente”.

“No olvidemos tampoco que ese Canciller, el actual, por estas declaraciones fue denunciado penalmente por la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, de la cual forma parte de la Federación de Buenos Aires. Y les comento que la Confederación también hoy denunció penalmente a este personaje en Londres que dice representar a los argentinos”.

“Lamentablemente esto no es más que un vergonzante botón de muestra. Una prueba más de que el único camino que va a transitar este gobierno es el de la constante afrenta a nuestros intereses nacionales. Vinieron a lesionar lo mas gravosamente posible nuestra soberanía, y por eso a esté régimen lo llamo el Cipayato”.

“Por esto que viene sucediendo es que hice este escrito, y por lo que viene sucediendo es que los veteranos ven necesario que gratuitamente sea divulgado el material que visibiliza la constante entrega que viene llevando adelante Mauricio Macri, y su séquito de cipayos y apátridas”.

“Invito a todos a leer EL CIPAYATO, y espero que les guste, y si no les gusta espero que les sirva, ya que la versión interactiva contiene gran cantidad de hipervínculos que permiten la investigación”.

Enlace con el libro EL CIPAYATO (versión interactiva)