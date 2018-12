LA LEGISLATURA MENDOCINA DISTINGUIÓ A ANTÁRTICOS FUEGUINOS

En la ciudad de Ushuaia, en una emotiva y concurrida ceremonia el Presidente de la Agrupación Antárticos Mendoza, en nombre del Consejo Directivo, hizo entrega de las Distinciones Legislativas otorgadas por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a los Miembros de la AAM, que han prestado Servicios en la Antártida Argentina. Por Resolución 348/18 de la H.C.D.M. Fueron Distinguidos personal Militar Superior y Subalterno de las Fuerzas Armadas y la Totalidad de las Familias Docentes de Tierra del Fuego, que han prestado servicios en la Escuela Provincial nº 38 P.R.R.A. ubicada en la Base Antártica Esperanza. También fueron Distinguidos el ex Director de Antártida provincial EDB Alejandro Bertotto, la ex Supervisora General Nélida Juich y la profesora de inglés Ethel Natalia Revello Barovero, mentora del programa de ese idioma on line, para la Escuela Provincial N°38.