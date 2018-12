LA GOBERNADORA PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DEL SEVEN DEL FIN DEL MUNDO

La gobernadora Rosana Bertone aseguró “el clima no es ninguna adversidad” y agregó que “hemos desarrollado eventos muy importantes aquí y con la Secretaría de Deportes continuaremos respondiendo a las necesidades que tienen los clubes de rugby de nuestra provincia. El compromiso está asumido y ojalá que puedan disfrutar de la mejor manera de esta nueva edición del Seven”.

La gobernadora Rosana Bertone, estuvo en la ceremonia inaugural para saludar a todos los visitantes que llegaron a la capital y darles la bienvenida. “Es un honor auspiciar y apoyar el Seven. Quiero seguir comprometiéndome para el futuro, soñando con torneos más federales. Me gusta el rugby como disciplina deportiva y la URTF hace un gran trabajo como la UAR”, comentó.

Además la gobernadora señaló tener “una muy buena relación con todos los clubes de la provincia y particularmente con el URC. Este evento es muy importante para el deporte fueguino, por eso siempre los acompañamos. Ahora se han involucrado en el programa Spartanos que permite que las personas privadas de su libertad participen de este importante evento deportivo y nos está dando muy buenos resultados en el sistema penitenciario fueguino." finalizó la gobernadora.

De la ceremonia inaugural participaron Alejandro Coccia, Carlos Rios Ferreyra, CEO del Seven, Tomas Dawson, presidente del URC y el secretario de Deportes, Ramiro Bravo. El CEO del Seven consideró que “queremos unir el circuito nacional del Seven y tanto los legisladores, como la gobernadora Rosana, como Catalan nos están apoyando. Pero esto no se puede hacer sin el apoyo político y turístico de todas las provincias. Es un lindo espectáculo que lo puede disfrutar hasta quien no entiende el deporte y queremos lograr ese objetivo"