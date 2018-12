Más de 10 mil personas pasaron por el Centro Cultural “Nueva Argentina”

Este miércoles el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” festejó su primer aniversario, ante una multitud, con bandas musicales que tocaron en vivo y la presentación de grupos de danza.

La Banda Municipal de Música, dirigida por el maestro Daniel Piñero, abrió el evento. Posteriormente, el ballet de niños Repique del Boque presentó un número folclórico que fue intensamente aclamado.

Tras sendas presentaciones, el concejal justicialista Juan Carlos Pino, fundador del Centro Cultural, tomó la palabra para dirigirse a todos los presentes.

“Es una alegría que hoy estén todos y puedan disfrutar y conocer el Centro Cultura. Estamos muy contentos con este día porque hace exactamente un año que se inauguró el Centro Cultural Nueva Argentina”, expresó y agradeció la presencia de autoridades provinciales, funcionarios del Concejo Deliberante y de la Provincia, a referentes sociales, a directivos y docentes de las escuelas experimentales, a todos los artistas, colaboradores y al público en general.

“Cuando decidimos que este local en lugar de ser una unidad básica podía ser un centro cultural no estábamos equivocados y aprendimos mucho en un año con tantos artistas, capacitaciones y seminaristas, con tantas visitas que tuvimos de Río Grande y artistas nacionales que han pasado por este centro cultural. No tenemos nada que envidiar a otros artistas del país, tenemos artistas de grandes valores en nuestra ciudad, en nuestra provincia y eso tiene un mérito”, manifestó.

El acto incluyó reconocimientos especiales a los artistas Gloria Andrade, Marcelo Morais y Leandro Herrainz, que fueron los primeros en exponer sus obras en el “Nueva Argentina”.

También hubo numerosos reconocimientos a las mujeres y jóvenes que participan activamente de la actividad del centro cultural y de los proyectos que se generan.

Pino destacó, además, el trabajo que realiza la juventud y que no sólo tiene que ver con la difusión de la oferta académica que tiene Tierra del Fuego sino también con cursos de RCP y generan permanentemente actividades para los niños y niñas de la ciudad.

“Han pasado más de 10 mil personas por este centro cultural y estamos orgullosos de eso”, enfatizó.

Cabe recordar que el edificio en el que actualmente funciona el Centro Cultural estuvo abandonado durante muchos años y fue el concejal Pino y todo su equipo de trabajo quienes pusieron manos a la obra para recuperar el lugar y abrirlo a la comunidad. La recuperación fue integral e incluyó el espacio verde ubicado en la esquina de San Martín y Don Bosco donde todos los fines de semana se ofrecen espectáculos infantiles para que los más chicos puedan disfrutar las tardes junto a sus familias y que conforma un punto de encuentro para todos los vecinos todos los días de la semana.

“Vamos a cerrar el año pero no nos podemos callar algunas cosas que han pasado. Es una situación bastante difícil la que se vive a nivel nacional pero también es cierto que esas políticas nacionales afectan a nuestra provincia y a nuestro municipio. Hemos tenido que salir a defender distintos recortes que se le han hecho a la provincia y a la ciudad, como el Fondo de la Soja, y eso afecta a nuestros vecinos”, expuso.

“Cuando asumí el cargo de concejal no me quedé con el cargo de poder legislar sino que fuimos más allá, fuimos a hacer lo que teníamos que hacer en algunas cosas, es por eso que a pesar de la situación económica a nivel nacional, pudimos, junto con los docentes de las escuelas municipales, generar el Instituto de Educación Superior Terra Nova, un instituto municipal y un jardín maternal, cosas que no pasan en otros municipios del país. Además de todo esto trabajamos con la crisis habitacional, trabajamos en la cultural, en el deporte y también en la obra pública. No es casualidad que a nivel provincial y municipal se esté trabajando en el gas, en el agua y en la cloaca para aquellos que no tienen. No puede ser que pensemos que Tierra del Fuego, siendo una provincia gasífera mande gas al continente y no le podamos dar a nuestros vecinos el gas, eso es lo que se está cambiando, es lo que vinimos a hacer junto con la provincia y el municipio, dar gas, agua y cloacas, dar la tierra y la vivienda que le corresponde a cada uno de los vecinos. A eso los convoco, a que trabajemos juntos en un proyecto de un año electoral que se aproxima. Seguramente va a haber muchas ofertas como las hubo en elecciones anteriores pero nosotros queremos llegar con cada uno de ustedes a tener una continuidad en las cosas que corresponden para Tierra del Fuego, a defender los puestos de trabajo, la industria, el turismo , que genera más de 15 mil puestos de trabajo directa e indirectamente, y la educación”, subrayó.

Tras la alocución de Pino, continuaron los números artísticos y los vecinos también pudieron disfrutar del agasajo preparado para la ocasión que incluyó tortas de cumpleaños.

La banda La Imposible, el dúo conformado por Brenda y Lucas y The Mavericks como así también el grupo de danza de la Academia Chick , salieron a escena para deleite del público.

El concejal Pino anticipó que el Centro Cultural va a seguir abierto los 365 días del año; de 10 a 21, de lunes a viernes; sábados, domingos y feriados, de 14 a 21 horas. “Vamos a tener las puertas abiertas permanentemente”, afirmó.