La importancia de concientizar y capacitar a los chicos en situaciones de emergencia

Por otro lado, Cejas comentó que "la seguridad en hogares es un tema a trabajar constantemente. Por eso se les mostró imágenes que registraban distintos riesgos en el hogar y los niños tenían que identificar acciones seguras y qué cosas debían hacer con el acompañamiento de un adulto".

Por último, Cejas hizo referencia a la condición sísmica de Ushuaia. "Ushuaia es una ciudad sísmica con riesgo de deslizamiento, pero también tiene la eventualidad de sufrir tormentas de nieve y viento, o la recurrencia de incendios que hacen que muchas veces la gente no sepa cómo actuar o simplemente no esté preparada para asistir a otros vecinos en este tipo de emergencias. Si bien tenemos muy buenos servicios de emergencia, como Defensa Civil, la Policía, el Municipio o el Gobierno de la Provincia, la realidad es que muchas veces hay personas que no saben cómo reaccionar, algo que no pasa en otros lugares como Centroamérica en donde hay mucha conciencia y muy buena preparación ciudadana. Sin embargo, acá nos falta la parte de la responsabilidad ciudadana, porque no alcanza con tener muy buenos organismos de defensa civil o de seguridad. La responsabilidad empieza por casa y lo ideal es que niños de cinco o seis años como los que participaron de esta jornada ya conozcan para tomar conciencia y poder replicar en nosotros los adultos las precauciones y los conocimientos necesarios para evitar sufrir pérdidas que son totalmente evitables".