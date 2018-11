EDUCACIÓN: Las escuelas experimentales tendrán su Ley en la próxima sesión

La legisladora Freites expresó que, a pesar de que el proyecto se encuentra en análisis junto a la comunidad educativa de las escuelas experimentales y a otros Legisladores, el Ministerio de Educación, la Secretaría Legal y Técnica y otros actores, recién tomó estado parlamentario esta semana durante la última sesión.

“Le llevamos el proyecto a la gobernadora Rosana Bertone; entendemos que las escuelas experimentales vienen desarrollando un excelente trabajo en la Provincia, y acá en Ushuaia hace más de 25 años, por eso estoy muy contenta de poder avanzar en este tema”, dijo Freites.

La Parlamentaria recordó que “al principio cuando nos llegó este proyecto, yo misma lo cuestionaba mucho, no estaba muy convencida, comencé a visitar las escuelas, a charlar con egresados, y sinceramente las escuelas experimentales hoy son una opción del sistema educativo en la Provincia”.

También, la Presidenta de la Comisión de Educación mencionó que los avances en este sentido, respecto del marco regulatorio de las escuelas experimentales, no sólo es observado dentro de la Provincia, sino también en el resto del país.

“Luego de las primeras reuniones que tuvimos en relación a este tema, salieron notas periodísticas en diferentes medios y se comunicaron conmigo papás y docentes de Santa Cruz y de Córdoba para poder ver cuál era el marco jurídico que le damos en la Provincia, para tenerlo como referencia en esas provincias que aun no lo tienen”, afirmó Freites.

Por último, la legisladora Freites destacó “el trabajo y el acompañamiento de los legisladores Furlan y Carrasco para avanzar y poder concretar este proyecto de Ley, para poder sancionarlo en la última sesión del año”, cerró.

Por su parte, el legislador Ricardo Furlan recordó que “en el año 1993 comenzamos a andar este camino, que no sabíamos muy bien a donde iba a llegar. Y quiero resaltar que en ese momento, el intendente Mario Daniele no dudó en acompañar la idea y tomó la decisión política de avanzar. A la luz de los resultados, hoy creo que no nos hemos equivocado”.

“Para nosotros era algo nuevo, un desafío. Era apostar a algo que en muchos lugares se hablaba pero que pedagógicamente, los técnicos en Educación tenían ese miedo o esa idea de que esta modalidad no iba a funcionar. Ustedes la han llevado adelante con mucho sacrificio y mucho trabajo”, dijo Furlan a los docentes de los establecimientos educativos.

Para finalizar, Furlan aseguró que “gracias a la decisión hoy de la gobernadora Rosana Bertone, al equipo del Ministerio de Educación y a mis pares, en un trabajo en conjunto con el Intendente, esperamos que comience el año 2019 con esta norma ya en vigencia”, concluyó el referente del bloque de FPV – PJ.

Luego, los Parlamentarios abordaron los asuntos 300/17 Bloque UCR – Cambiemos sobre proyecto de Ley de grooming y 397/17 Bloque UCR – Cambiemos sobre proyecto de ley Programa provincial de información, concientización y prevención de grooming (ciberacoso). Ambos asuntos fueron unificados para su análisis, y así la Comisión emitió dictamen favorable para su tratamiento en la próxima sesión.

El proyecto pretende establecer “políticas públicas que aseguren la concientización, prevención y erradicación del ciberacoso sexual infantil”. En el articulado, se define al ciberacoso sexual infantil, como el “conjunto de acciones deliberadas emprendidas por una persona, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, para contactar a una persona menor de edad, con el propósito de comete cualquier delito contra su integridad sexual”.

Por último, los integrantes de la Comisión de Educación analizaron el asunto 366/18, iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, que declara de interés provincial la implementación de la enseñanza de ajedrez en las escuelas públicas de la Provincia de Tierra del Fuego, en los niveles primario y secundario.

El proyecto tiene por objeto “incorporar en la currícula educativa provincial, tres nuevos ejes temáticos, referidos a la enseñanza en las escuelas públicas de la Provincia, de los siguientes tópicos: "ajedrez", "el mar y el concepto insular de la Provincia de Tierra del Fuego" y "programación v robótica", como actividad extracurricular o curicular y la formación pedagógica de los docentes a cargo de los mismos”. Este asunto obtuvo también dictamen favorable y se espera que se convierta el Ley en la próxima sesión.

Del encuentro participaron también, directivos y maestros de las escuelas provinciales. Los legisladores Ricardo Furlan, Liliana Martínez Allende, Oscar Rubinos, Marcela Gómez, Angelina Carrasco, Cristina Boyadjian y Pablo Villegas.