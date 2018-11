SE REALIZARÁ LA JORNADA DE CINE-DEBATE "VIH ENTRE NOSOTROS"

La UNTDF, a través de la Secretaría de Extensión y del área de Bienestar Universitario, en colaboración con el programa provincial de VIH, ITS y Hepatitis virales dependiente del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Ushuaia, invitan a toda la comunidad a participar del ciclo de cine-debate “VIH entre nosotros”. Tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el Aula C del Campus Ushuaia, Yrigoyen 879 de la UNTDF.

Se proyectará la película “Sometimes” (India, 2016), que narra las vivencias de 7 personas que, a pesar de tener distintas historias personales, van a hacerse la prueba de VIH el mismo día. Tras entregar las muestras necesarias para el análisis de sangre, deciden sobornar al técnico para conocer los resultados antes de tiempo. Descubren que sólo uno de ellos está enfermo, aunque no saben quién, por lo que todos esperan ansiosos que no sean ellos mismos. Al finalizar la película, moderarán el debate el Dr. Guillermo Batule (Municipalidad de Ushuaia) y la Lic. Silvia González (Programa provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales).

Durante la jornada se realizarán testeos voluntarios, gratuitos y confidenciales a cargo del Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePat) de la UNTDF. Las pruebas de VIH son fundamentales como prueba diagnóstica: cuanto antes se sepa el resultado, antes se podrá comenzar el tratamiento y asegurar a quienes viven con VIH la posibilidad de llevar vidas saludables y productivas.