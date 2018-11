BERTONE: "EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA EXISTE CAPACIDAD, CONOCIMIENTO Y GANAS DE LA JUVENTUD PARA HACER COSAS NUEVAS"

Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone se mostró “muy contenta porque había visto las noticias, y la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Informática y Evaluación, Claudia Castiglione, me fue contando la experiencia que habían tenido las profesoras en el Ministerio de Educación de la Nación”.

Bertone señaló que “es un área –la de robótica- que queremos fortalecer mucho, y estos alumnos con lo que recibieron, en vez de armar el programa normal y habitual que tenían para desarrollar, quisieron innovar y como es una escuela que tiene invernadero y que está abocada a las Ciencias Naturales, con el área de Matemáticas hicieron todo este desarrollo del vivero con un regador automatizado y sensores”.

“Crearon y planificaron mucho, se dividieron en grupos para trabajar en distintos equipos y esto dio un resultado increíble” celebró la mandataria, destacando que los alumnos “fueron reconocidos, los va a entrevistar el canal Encuentro, y pienso que puede ser un desarrollo interesante para seguir con otros chicos de la misma escuela, pero también para poder aplicar a cualquiera de la comunidad”.

La gobernadora mencionó que “siempre buscamos con el INTA y la Cámara Metalmecánica cuál es el mejor desarrollo de viveros para una zona como ésta”, y que todo este desarrollo, investigación y trabajo de chicos y chicas “lo vamos a poder poner en práctica en otras instituciones”.

Asimismo, valoró que “ellos hoy son noticia en el país porque muchísima gente se ha quedado sorprendida y, así como a mí me gustó conocerlos, pienso que hay mucha gente que se debe enterar que en las escuelas públicas de la provincia existe esta capacidad, conocimiento y ganas de la juventud para hacer cosas nuevas”.

A raíz de ello, manifestó que “tenemos que acompañarlos, ellos tienen iniciativas a futuro para poder seguir desarrollándose como establecimiento educativo y cuentan con el acompañamiento de las profesores y del equipo directivo, es una escuela que tiene un empuje bárbaro”.

La titular del Ejecutivo Provincial expresó que “me gusta que estén formados en robótica porque es lo que viene en el futuro, hoy hay muchísimo desarrollo de robótica y todo aquel que tenga capacidad de diseñar va a tener asegurada una fuente laboral”.

Además, indicó que “estamos trabajando mucho con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que en todas las escuelas pueda haber alguna experiencia de robótica y que los docentes sean formados en estas áreas para que podamos transmitir esto y que después haya una salida laboral”.

Por su parte, Margarita Portillo, una de las reconocidas a nivel nacional como “Docente Innovadora”, explicó que “dentro de la escuela hay un vivero que tiene distintas plantas donde los chicos intervienen y cuando les acercamos el proyecto, junto a los kits de robótica, les dijimos que tenían que pensar una aplicación dentro de la escuela”.

Comentó que surgieron muchas ideas, pero que “la del vivero robotizado fue viable y, a medida que fue avanzando, se le agregaron muchos detalles”.

Mónica Bucarey, docente también reconocida por el Ministerio de Educación de Nación, mencionó que “el proyecto es hermoso, en principio no nos las creíamos mucho y cuando nos llamaron desde Nación para presentar el proyecto no lo podíamos creer, a veces cuando uno está muy involucrado no logra dimensionar lo rico del proyecto”.

“Fuimos uno de los 10 proyectos elegidos a nivel nacional, es un premio importante desde el punto de vista monetario que nos va a permitir seguir avanzando en el mismo, pero desde el punto de vista profesional es un reconocimiento sumamente importante”, aseguró la docente.

Junto a la gobernadora Rosana Bertone estuvieron presentes el ministro de Educación, Diego Romero, y el secretario de Educación, Pablo Gattamora.