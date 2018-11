Furlán recibió a Corina Fernández, víctima de tentativa de femicidio

En un encuentro de cine – debate que es auspiciado por el Parlamento fueguino, se presentará hoy la película “No me mates”, en el salón del hotel Cap Polonio, a las 18 horas. Por tal motivo, el legislador Ricardo Furlan (FPV – PJ) se reunió en Presidencia con Corina Fernández, víctima de tentativa de femicidio y referente de la ONG “Hay otro camino”.

En diálogo con Prensa Legislativa, Fernández explicó que su visita a Tierra del Fuego tiene como fin “básicamente hacer concientización y prevención de la violencia de género”. Se lamentó es “un tema que nos atañe a todos, porque todos los días vemos que alguna mujer fue muerta en manos de su pareja o expareja”

Adelantó que en esta ocasión, viene a presentar en un cine – debate, su película No me mates. “Para quienes no me conocen, soy una sobreviviente de femicidio, ya que en el año 2010 el papá de mi hija intentó matarme pegándome tres balazos directo al corazón”, contó Fernández.

Destacó que “en mi caso, desde el día que yo me fui de mi casa, él vino un año y medio después a intentar matarme. Ya había hecho ochenta denuncias de amenazas de muerte reiteradas, que por supuesto no fueron escuchadas por la justicia”.

Corina Fernández remarcó que su juicio, dos años después, fue el primero en sentar jurisprudencia del femicidio, “a pesar de no haberme matado, a partir de mi juicio, se empieza a considerar el femicidio”.

Respecto del film, adelantó que en algunos tramos de la película está ella narrando su historia, pero en otros, donde el director del rodaje consideró que eran más fuertes, aparecen actores que representan esas escenas.

La actividad se desarrollará hoy a las 18 horas en el hotel Cap Polonio en Ushuaia. En Río Grande, se presentará mañana 24 a las 17 horas en el CGP Padre Zink. La entrada es libre y gratuita, ya que es un evento organizado por la Asociación Civil Resilientes TDF.

Sinopsis

Mezcla de documental y ficción sobre la historia de Corina Fernández. Como todos los días, el 2 de agosto de 2010, Corina llevó a sus hijas al colegio. Al dejarlas, su pareja, Javier Weber (disfrazado de anciano), le disparó seis tiros con un revólver calibre 32, en la calle y a plena luz del día. Acertó tres y erró los otros tres. Corina sobrevivió milagrosamente, aunque hasta el día de hoy lleva dos balas en un pulmón.