Comenzó el debate del Presupuesto en el Concejo de Ushuaia

En comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el concejal Juan Manuel Romano (UCR), los concejales consultaron sobre los presupuestos previstos para el ejercicio 2019 de las secretarías municipales Economía y Finanzas, y Coordinación de Gestión, en el marco del cronograma de reuniones para analizar el proyecto de presupuesto municipal.

El subsecretario de Desarrollo Económico, Darío Garribia sostuvo que “éste es un presupuesto con un fuerte eje en obras públicas, con un porcentaje histórico del 22%, donde se proyectan alrededor de 51 obras para la ciudad”; y agregó que “es importante resaltar en qué marco se realizó el presupuesto, donde estamos en una situación inestable, con una inflación de casi 20% y un dólar promedio de $40, que proyecta Nación, pero desconfiamos un poco de estas proyecciones”.

Garribia informó que “las deudas para la obra pública el Intendente las va a pagar durante la gestión y el lineamiento que tenemos es tomar préstamos si las tasas son acordes”.

Por su parte el subsecretario de economía y finanzas, Gustavo Rodríguez explicó que “la recaudación del impuesto inmobiliario no está incluido en el presupuesto, porque no nos parecía razonable proyectar gastos con un recurso que no vamos a percibir debido a que el impuesto sería recaudado por el Gobierno Provincial, aunque la ley todavía se está estudiando en la justicia”.

Además, informó que la coparticipación es la fuente más importante de ingreso y que se proyecta un 23% menos de recaudación en comparación con el presupuesto actual.

En la reunión estuvieron presentes también los concejales Juan Carlos Pino (FPV- PJ), Hugo Romero (FPV), Tomas Bertotto (PRO), Gastón Ayala (MPF) y Silvio Bocchicchio (ECoS) junto a la secretaria del Cuerpo Noelia Butt.

Mañana jueves, será el turno de Hábitat a partir de la hora 11 en la sala de comisiones del Concejo Deliberante.