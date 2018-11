No prosperó el proyecto de Ayala para suspender la Tasa Comercial en calle Fuegia Basket

Con la negativa de la mayoría de los concejales, no prosperó en sesión el proyecto presentado por el bloque MPF para suspender el cobro de la Tasa Comercial e Industrial a los comerciantes de calle Fuegia Basket, propuesta que fue remitida a comisión de Hacienda.

El concejal Gastón Ayala (MPF) lamentó que “con esta decisión sólo estamos dilatando una solución que los comerciantes necesitan en forma urgente”, ya que “nuestra propuesta surgió con el objetivo de acompañar la actividad durante la obra de repavimentación – recordó el edil-, que obligó a cerrar la calle para el tránsito vehicular y desde hace dos meses, se registra una fuerte caída en las ventas que en algunos casos llega al 70 por ciento”, anotó.



Sí se aprobaron dos nuevas propuestas de Ayala, a pedido de los comerciantes: Por un lado, se propuso al Intendente que se generen actividades recreativas abiertas al público en ese tramo de calle Fuegia Basket una vez colocado el hormigón, promoviendo la circulación peatonal con espectáculos, juegos y ofertas en articulación con los comercios, para promover las ventas. Asimismo, se propuso al Presidente de la Dirección Provincial de Energía que analice la posibilidad de condonar un porcentaje de la tarifa a los propietarios de locales comerciales.

Ayala recorrió la zona este sábado, y dialogó con los comerciantes sobre la preocupante situación. “Nos manifestaron su molestia porque no recibieron información previa al inicio de la obra, ni un acercamiento para anticipar medidas que pudieran contener la actividad comercial”, señaló el edil. “La situación es insostenible; algunos se vieron obligados a prescindir del personal por toda la temporada”, expuso.

De acuerdo a lo expresado por los comerciantes, el Ejecutivo Municipal entró en contacto con ellos hace unos días y les aseguró que se presentaría una propuesta similar a la del bloque MPF, aunque superadora incorporando la suspensión de otras tasas como el Impuesto Inmobiliario, lo que no ocurrió. “Lamentablemente no se presentó ningún proyecto sobre la calle Fuegia Basket –cuestionó Ayala-; estuvimos a la espera y pensábamos terminar la jornada con una medida beneficiosa para los comerciantes, pero no logramos el consenso necesario”, dijo.

El concejal MPF reiteró que “esto sólo dilata lo que podría haberse convertido en una medida concreta para acompañar a los comerciantes durante la obra, porque para volver a tratarla, tendremos que esperar a la próxima sesión”, que será el 12 de diciembre. “El golpe a la actividad productiva y comercial es tan duro, que llevará meses recuperarse de esta situación”, lamentó Ayala.