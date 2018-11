Pastor evangélico dijo que le da asco, rabia, impotencia y bronca de ver gays y lesbianas

Asimismo, reflexionó que "Pese a la proliferación de normas legales buscando mejorar la calidad de vida de colectivos que sufrieron discriminación durante décadas en nuestro país, es indudable que hay una avanzada que tiene en algunas iglesias la punta de lanza, quizá influenciados por el contexto regional en donde Jair Bolsonaro, por ejemplo en Brasil, triunfó llevando este discurso xenófobo y de recorte de derechos”.

“Las políticas de implementación de cupos no son ocurrencias de un concejal o un intendente. Tienen un sentido, de integración social, de inserción laboral, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. No podemos reivindicar una sociedad justa e igualitaria permitiendo que haya colectivos que aun padecen por prejuicios. No podemos reivindicar, en otras palabras, una sociedad justa e igualitaria cuando hay miles de personas sin trabajo y sin perspectivas de futuro”, afirmó el militante radical.

Por último, hizo alusión a la necesidad de avanzar en la separación del Estado y la iglesia. “Es una discusión que nos debemos: lamentablemente no ha habido avances en el trámite parlamentario y probablemente tenga relación con una estrategia más enfocada en no subir el tono de discusión con ciertos sectores. Lo mismo pasó ahora con el congelamiento del debate por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. A priori, es importante saber que el mismísimo jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, garantizó la continuidad en la aplicación de una currícula sobre ESI porque habla de una decisión que no es sólo sobre la educación, también lo es sobre temas de salud. Más allá de eso, no dejan de ser temas que más adelante deberíamos poder hablar sin condicionamientos de ningún tipo, ya que la influencia de ciertos grupos sobre políticas de Estado que nos conciernen a todos ha sido decisiva a lo largo de la historia de nuestro país”, finalizó.