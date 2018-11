Educación Sexual Integral en las escuelas fueguinas: Periodismo para Todos emitió un polémico informe este domingo

Este domingo, Periodismo para Todos, el programa que Jorge Lanata conduce en Canal 13, emitió un informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, e incluyó entrevistas al jefe de Gabinete, licenciado Leonardo Gorbacz, docentes capacitadores en ESI y padres que asistieron a la marcha "Con mis hijos no te metas".

En un breve informe que contó con el testimonio del licenciado Gorbacz respecto de la implementación de la Ley ESI en nuestra provincia y opiniones brindadas por docentes capacitadores que explicaron algunos de los temores que existen a la hora de llevar al aula los contenidos enmarcados en lo que algunos sectores denominan "ideología de género", Periodismo para Todos llevó a la pantalla una perspectiva que toca de cerca a las escuelas fueguinas.

La producción del programa, que fue encabezada por la periodista María Eugenia Duffard, se hizo presente también en la Escuela Provincial N° 7 "Abrazo de Maipú", en donde dialogaron con la directora de la Institución, así como hicieron lo propio con padres de niños que adujeron distintos motivos a favor y en contra de la implementación de la nueva currícula. "Prefiero enseñarle yo a mi hijo si me pregunta" fue alguna respuesta que se hizo notar tras el interrogante planteado, no obstante se evidenció en el acompañamiento que el equipo de PPT hizo durante la marcha en Ushuaia del grupo cuya consigna es "Con mis hijos no te metas" que existen limitaciones a la hora de asumir e internalizar en qué consiste la educación sexual integral. Leyes naturales fueron palabras que algunos padres utilizaron, desconociendo la transformación social que se produce a través de las décadas y los siglos de conceptos vinculados a la sexualidad y al género como constructo social.