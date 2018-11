Proponen un proyecto de ley para que cancillería no avance en acuerdos con Gran Bretaña

Esta moción aprobada por unanimidad, fue elaborada a partir de un documento presentado en septiembre pasado por el VGM Juan Vera. Además, se acordó convocar a diputados y senadores para la próxima sesión a realizarse el próximo 3 de diciembre a las 11 horas en el Centro de ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia.

Además, Araque señaló que “desde nuestro espacio político, celebramos que en el último tiempo el Gobierno provincial haya tomado algunas de las recomendaciones que venimos realizando los integrantes del Observatorio Malvinas”.

“Hemos discutido con vehemencia y planteado situaciones críticas en relación a la pesca, donde los Ingleses se llevan el equivalente a más de un presupuesto y medio provincia, a los hidrocarburos donde a futuro nos llevarán recursos equivalentes a 143 años de la producción de la Isla Grande de Tierra del Fuego con el riesgo ambiental que ello implica”, evaluó.

En esa línea el consejero agregó que “con la implementación de nuevos vuelos se les abre el mercado de Europa y Estados Unidos y se les facilita el recambio de dotaciones y abastecimiento logístico, y en relación a la creciente y permanente militarización del Atlántico Sur”.

Igualmente, recordó que “en los últimos tres meses el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha avanzado a pasos agigantados. El 12 de septiembre el ilegítimo Gobierno de Malvinas montó un stand en una Feria en Uruguay, el 18 de Octubre la Embajada Británica en Argentina realizó un concurso invitando a jóvenes universitarios de nuestro país y de la región, cuyo premio era un viaje a Malvinas. Desde el 15 al 29 de octubre Gran Bretaña realizó pruebas misilísticas a pocos kilómetros de la Isla Grande de Tierra del Fuego”.

Frente a estas situaciones, Araque reflexionó que “en los dos primeros casos no sólo no motivó ningún tipo de queja formal por parte del Gobierno argentino a través de la Embajada, sino que nuestro propio embajador Jorge Faurié cometió el grosero error, que tal vez no haya sido intencional, de denominar “pueblo” a los malvinenses y de proponer respecto a la utilización de nuestro sistema de salud que “pueden venir a argentina” como si Malvinas no fuera parte de nuestro territorio argentino”.

Finalmente, Araque expresó que “en vísperas de la inminente reunión del G20 a fines de noviembre donde el Presidente argentino recibirá a la Primer Ministro británica, a la provincia de Tierra del Fuego, ya no le alcanza con sólo rechazar el Acuerdo Foradori / Duncan o con solicitar que vaya al Congreso Nacional para su discusión”.

“Es necesario sentar posición, líneas de acción claras y concretas para evitar ser sólo analistas calificados y continuar yendo detrás de los avances de la Primer Ministro Theresa May y del Presidente Mauricio Macri cuya estrategia está demostrado que sólo afianzan al Reino Unido de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y ponen en riesgo nuestra soberanía e integridad territorial”, concluyó.