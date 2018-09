Macri vino a generar las condiciones necesarias para poder discutir el tema Malvinas, lo dijo el diputado, Stefani de Cambiemos

El diputado nacional, Héctor Stefani, de Cambiemos criticó a través de su página de facepage la postura burla de la cuestión Malvinas por parte de los distintos actores políticos de la provincia. Hasta se dedicó a dar una clase de Derecho Internacional en relación al controvertible ‘acuerdo’ Foradori – Duncan (septiembre 2016). Stefani remarcó que el mal llamado ‘acuerdo’ no es más que un comunicado conjunto entre el Vicecanciller Foradori y el Ministro Duncan inglés. "Es solo comunicado que ni siquiera establece obligaciones, no tiene carácter vinculante y mucho menos firma. Los argentinos tenemos que entender que la cuestión no se resuelve con chicanas o prohibiendo amarrar barcos ingleses. No es un dato menor, que este Gobierno ha reiniciado las negociaciones bilaterales después de 14 años, puntualizo el Diputado en el escrito.