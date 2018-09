El intendente Walter Vuoto anunciará nuevas obras para la ciudad en conjunto con la gobernadora Rosana Bertone

“Hay obras que ya adjudicamos, que están garantizadas y que comenzarían en octubre, entre ellas la apertura de calle en el macizo L9; la urbanización General San Martín que va a seguir pero hay que reestructurar costos porque está financiada; el bacheo de las calles Darwin, Gdor. Campos, Pioneros Fueguinos y Ángel Romero; la repavimentación de Fuegia Basket que es una obra muy importante; la pavimentación de la calle De la Estancia; el bacheo y repavimentación de Alem desde Río Negro hasta Hipólito Yrigoyen; el mirador del glaciar y los miradores de la pasarela de la bahía”, enumeró. “Después de días y días de negociación y de trabajo tenemos porcentuales en el reacomodamiento de precios para estas obras que ya estaban licitadas y adjudicadas”.

Vuoto señaló que “el plan de obras es algo que no se puede negociar, no se puede parar, debemos ser creativos y seguir avanzando en los planes previstos para la Provincia y para la Ciudad”, sostuvo.

Anunció además que se trabaja en nuevas obras que serán anunciadas en conjunto con la gobernadora Rosana Bertone, “hay mucha obra pública que se está haciendo en conjunto; estamos haciendo el máximo esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, para poder llegar a las 640 Viviendas, al barrio Pipo, al San Vicente, a La Cantera. También estamos trabajando muy fuertemente en el plan de puesta en valor de los espacios públicos”.

“Contar con los recursos de la soja nos permitiría garantizar al menos gran parte del plan de obras”, explicó el intendente y afirmó que “tenemos que esperar lo que se plasme en el Presupuesto y cuáles son los detalles finos, porque Nación también planteaba el recorte del subsidio al combustible para el transporte público. Con la actual estructura de costos el recorte significaría 36 millones de pesos menos. Si el Municipio no puede absorber estos subsidios nacionales, que representan el 60 % de los costos de la empresa, en Ushuaia tendría que haber un boleto en 50 pesos”, expresó.

“Hemos participado en todos los espacios en los que se defiende a la región patagónica ante los ajustes que impulsa el Gobierno nacional. Propusimos los foros patagónicos, que están funcionando muy bien, y en octubre será el turno de Ushuaia con la presencia de gobernadores, intendentes y la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Verónica Magario, quien impulsó la presentación judicial conjunta de los municipios para que se dé marcha atrás con la eliminación del Fondo de la Soja”, explicó.

Sobre el intento de quitar la coparticipación del fondo sojero, Vuoto dijo que “eso implica menos cantidad de obras y menos trabajo, y esa política cada vez se va sintiendo más. A esto se le suma que la Nación dio de baja distintos programas nacionales y sus respectivos recursos”.

PLAN DE CONTENCIÓN SOCIAL

“Si no hay obra pública no hay trabajo, no hay consumo y de esa forma el círculo virtuoso de la economía deja de funcionar. Y esto los Estados municipales también lo sienten porque dejan de recaudar”, explicó Vuoto.

Ante esta realidad, el jefe comunal indicó que “junto al Gobierno provincial, desde el Municipio trabajamos en un plan de contención social. Se cuadruplicó la demanda de asistencia social al Municipio, la gente hoy está pidiendo alimentos, que la ayudemos para pagar el alquiler, para llegar a fin de mes” y consideró que “en estos momentos es cuando más tenemos que estar junto a los vecinos, cuando más los tenemos que escuchar, y por eso también les pedí a mis funcionarios y a los militantes de las distintas agrupaciones que conforman nuestro espacio que salgan, que hablen, que contengan y que estén presentes”, concluyó.