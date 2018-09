“Los convoco a militar permanentemente para defender los derechos que tenemos”, sostuvo Pino

El vicepresidente del PJ fueguino y presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, encabezó una nueva reunión de militantes en el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina”.

Lo hizo junto al diputado de Tierra del Fuego por el Frente para la Victoria, Matías Rodríguez que tomó la palabra durante el encuentro como así también lo hicieron las referentes Alicia Flores y Micaela Amarilla y uno de los referentes del justicialismo, Eduardo Barrientos.

Pino abrió el encuentro destacando que “tanto Walter (Vuoto, intendente de Ushuaia) como Matías (Rodríguez, diputado nacional por Tierra del Fuego) han tomado la iniciativa para conformar un Foro Patagónico donde intendentes, concejales, legisladores, diputados no sólo se sientan en esa mesa para poder expresar el rechazo de los ajustes sino también para ver de qué forma se interactúa de acá para adelante”. Remarcó, asimismo, el espacio que brinda el Centro Cultural, Social y Político Nueva Argentina que “abre las puertas a todos para que puedan compartir y decirnos cómo trabajan, qué es lo que hacen y cómo podemos acompañar todas estas acciones desde Tierra del Fuego”.

Al tomar la palabra, Matías Rodríguez valoró las reuniones que se realizan semanalmente en el Centro Cultural tanto desde la militancia en general como desde las áreas de Juventud y de la Mujer. “Cuando nos juntamos se está haciendo un aporte a la democracia que es lo que está en peligro”, manifestó. Puso de relieve que las medidas que toma el Gobierno del presidente Mauricio Macri ponen en peligro la democracia. Dentro de estas acciones no sólo mencionó la persecución impulsada desde el Gobierno de Macri contra la expresidenta Cristina Fernández rompiendo el Estado de Derecho sino además lastimando los derechos humanos frenando los juicios contra los cómplices civiles de la dictadura rompen nuestra democracia y negando las Islas Malvinas y volviendo a endeudar al país con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

“Este Gobierno nacional nos quiere divididos, individuales, no nos quiere colectivos, quiere que tengamos miedo, que vayamos a nuestras casas que cuidemos solamente a nuestra familia y es lo que no van a poder lograr. Si hay algo que tiene el Movimiento Nacional Justicialista es que no busca nunca un logro individual sin primero buscar el logro colectivo, nuestro andar está en el logro colectivo y en el crecimiento de la sociedad”, subrayó.

Por su parte, Pino evaluó que “muchos de los argentinos que confiaron en este Gobierno nacional se llevaron muchas sorpresas” y advirtió que “aquellos que creían que iban a estar mejor, con los tarifazos, con los aumentos en el transporte público y con la quita de subsidios hoy están peor”. En este aspecto sostuvo que “no podemos permitir que nos saquen un peso porque ese peso que le sacan a la ciudad es para hacer obras”.

“Queremos transmitir todos estos mensajes para con nuestros vecinos porque después tenemos que ir a golpear la puerta, este Gobierno seguramente se va a ir pero ¿cuántos años nos va a llevar pagar la deuda externa? ahí tenemos los problemas”, expuso.

“Los convoco a militar permanentemente, a defender los derechos que tenemos cada uno de nosotros, a acompañar a los diputados, a los senadores, al Gobierno provincial y al Municipio, los invito a que trabajemos para que dentro de un par de meses podamos tener las herramientas necesarias para afrontar la elección que viene”, concluyó.