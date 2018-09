FINALIZÓ LA FASE LOCAL DE LOS JUEGOS EVITA DE HOCKEY

09 de septiembre de 2018

Culminaron las fases finales de hockey de los juegos Evita en su etapa local con tres ganadores, en la rama femenina, categoría sub 14, Panteras Rosa venció por 3 a 0 a Uni Rojo, mientras que en sub 16 Uni se llevó la victoria 8 a 0 ante Yehuin. Por su parte, en sub 14 masculino, Tolhuin se quedó con el pase a la fase provincial luego de dejar en el camino a un combinado de la ciudad de Río Grande por 4 a 1.