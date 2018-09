LABROCA: “NUESTRO LÍMITE ES EL AJUSTE SOCIAL”

“Éste es un mandato de la Gobernadora, que lo estamos llevando a la mesa de negociaciones. Tierra del Fuego está abierta al diálogo y vamos a insistir con nuestras propuestas, sobre todo lo referido a reforzar los ingresos del Estado; sin embargo el ajuste social es un límite para nosotros. El ajuste no pueden pagarlo las familias vulnerables o los que menos recursos tienen” sostuvo el funcionario.

El Ministro señaló que “la situación de la Argentina requiere del esfuerzo de todos y de la solidaridad de los sectores que más han ganado en estos años. Por eso es fundamental que los sectores de mayores ingresos contribuyan en mayor medida a recuperar las finanzas públicas y poder así superar el déficit fiscal que hoy tiene el país”.

Por último, Labroca destacó la necesidad de “fortalecer el mercado interno para que haya consumo. Sin trabajo no hay ingresos, sin ingresos no hay consumo y sin consumo no hay producción. Nuestra provincia es dependiente del consumo en los centros urbanos del país, por eso tenemos que pensar desde la integralidad de la economía argentina. Hoy ese consumo está parado y afecta a nuestra industria. Por eso creemos que hay que replantear las herramientas económicas para lograr el crecimiento. Estamos seguros que este es el único camino para sacar al país adelante. El proyecto no puede ser el del ajuste permanente”.