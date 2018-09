LA SECRETARÍA DE LA MUJER HIZO ENTREGA DE SUBSIDIOS A MUJERES EMPRENDEDORAS

l intendente Walter Vuoto y la Secretaria de la Mujer, Laura Avila hicieron la entrega del equipamiento adquirido en la mayoría de los casos a 11 mujeres emprendedoras que realizan diferentes trabajos en forma particular y acudieron a la Secretaría en busca de una ayuda para poder solventar su emprendimiento propio.

En este sentido, el intendente Vuoto destacó que “cuando iniciamos y propusimos tener un área de la Mujer que no existías en la Municipalidad fuimos muy criticados por la oposición, tal vez porque el machismo talla culturalmente hace muchos siglos o porque no entendían que la era de la Mujer era una realidad y tenían que tener políticas proactivas en función de igualar realmente derechos” y afirmó que “por eso agradezco que hayan confiado en nosotros para poder articular y llevar territorialidad a las políticas y concretarlas”.

En ese marco, sostuvo que “la Secretaría ocupó un lugar y un rol que antes estaba librado al azar, y me parece muy importante resaltarlo porque cuando llegan las crisis económicas la primera en sufrir siempre es la mujer, porque en esta sociedad patriarcal siempre hay desigualdades en los ingresos, en oportunidades, pero también porque empieza a sentirse en la sociedad la frustración de no poder llegar a fin de mes o conseguir trabajo y por eso me parece que este programa de mujeres emprendedoras, si bien no es la solución en una crisis, es una ayuda y un acompañamiento que da el Estado en función de empezar a hacerse cargo de cosas que antes se hacía cargo el Estado nacional, pero que ahora desaparecieron”.

Asimismo, señaló que “el Municipio debe volver a ser protagonista en la reconstrucción de la economía y el tejido social y que podamos decir acá está el Estado, con poco, con lo que podemos pero entre todos ir acompañando” por lo que afirmó, “desde ya muchas gracias por haber confiado y por transitar este camino juntos”.

En tanto, la Secretaria de la Mujer Laura Avila, subrayó que “este Programa se otorga para promover y potenciar la autonomía económica de la mujer porque como todos sabemos dentro de la vulnerabilidad que pasa muchas veces la mujer, es un determinante su economía a la hora de poder decidir alejarse de una relación violenta” y agregó que “trabajamos de forma integral desde la Secretaría y entre ese desarrollo que hacemos abordamos mucho lo que es la autonomía económica”.

Además, consideró que “esto es el inicio de muchas cosas, la mayoría de estas mujeres vienen trabajando con nosotras desde la Expo Mujer y vamos a seguir potenciando el programa para que puedan seguir mostrando lo que hacen” y comentó que el mecanismo para solicitar los subsidios es la presentación de un proyecto que es evaluado por la Secretaría, “y trabajamos en el asesoramiento y el plan de negocios que ellas proponen para finalmente hacer entrega del subsidio”, finalizó.

Cabe destacar que estuvieron presentes también, la secretaria de Políticas Sanitarias, Sociales y Derechos Humanos, Malena Teszkiewicz, la subsecretaria de Economía Social, Graciela Navarro, el subsecretario de Turismo, Rodrigo Arrieta y el subsecretario de Cultura, Diego Salazar.

Por su parte, una de las mujeres emprendedoras, Ana Cecilia Aravena responsable de ‘Monatellier’ expresó que “me dedico al diseño de interiores, diseño confecciono y construyo muebles a medida además de otros accesorios como cortinados, almohadones y lo que recibí es una sierra de banco, una ingletadora telescópica, caladora, lijadora que son todas maquinas que me permiten trabajar con la madera y por la zona en que estamos es la lenga, y vamos a ver si puede ir creciendo de a poquito y poder emplear mano de obra”.