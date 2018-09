BERTONE ENTREGÓ 3000 PRENDAS DE TRABAJO A TODO EL PERSONAL POMYS DE LA PROVINCIA

Este miércoles en Casa de Gobierno, la gobernadora Rosana Bertone junto al secretario de Recursos Humanos, Martín Solá y al secretario de Estado de Seguridad, Javier Eposto, hicieron entrega de indumentaria de trabajo al Personal Obrero, Maestranza y Servicios (POMyS).

Entre chaquetas, ponchos, cofias y guardapolvos, fueron más de 3000 prendas las entregadas para el sector que reclamaba desde hace años y fueron distribuidas a personal de las escuelas Nº 1, 3, 6, 9, 13, 15, 22, 24, 30, 31, 47, Cens 15, Cens 3, Sábato, José Martí, Los Andes, Olga B de Arko y los Jardines Nº 10, 15, 18, 7 y Veo Veo.

Al respecto, la Gobernadora señaló que “este es un momento de alegría ya que la separación del personal de POMyS de educación viene bien, así educación se puede ocupar de la parte pedagógica, docentes y directivos” y agregó que “quiero valorizar esta posibilidad que tenemos de tener trabajo”.

“Hay muchas familias que viene a verme por falta de trabajo y este es un momento para valorar el trabajo que quizás antes no lo notábamos tanto” señaló la Mandataria, a la vez que remarcó que “a veces no podemos tener el sueldo que quisiéramos, pero si podemos trabajar en las mejoras de las condiciones de trabajo y elementos necesarios. Hace poco visité el depósito de secretaría general y me quedé impactada de lo limpio y ordenado que está, eso es una mejora para la salud de quienes allí trabajan”.

La Mandataria destacó además que “venimos de semanas tremendas para los argentinos y me gusta estar hoy acá con ustedes cuidando a los fueguinos” y agradeció a los vecinos ya que “siempre tuve el acompañamiento de los fueguinos y voy a seguir defendiendo a rajatabla el interés de los fueguinos, estamos peleando todas las cuestiones, las asignaciones, el fondo de la soja y todas las acciones que podamos hacer las vamos a hacer”.

“Hay muchas cosas que creo innecesarias y no me gustan que nos han pasado, pero así es la democracia por lo que trabajamos en un marco de respeto” concluyó la Gobernadora.

Por su parte, Solá señaló que “es un placer poder cumplirles hoy con el pedido que venían haciendo y principalmente quiero agradecerle a la Gobernadora por el esfuerzo que viene haciendo para sostener el empleo en nuestra Provincia”.

“Recuerdo los rumores que hubo alrededor de este traspaso a Secretaría General que se pensó que iba a venir una ola de despidos y acá estamos dándole identidad al sector que hoy puede manejarse directamente con sus referentes y así queremos seguir trabajando” aseguró Solá y agregó que “en momentos difíciles se suele usar el miedo de la gente para hacerles creer cosas que no son, pero les pido a todos que estemos atentos”.