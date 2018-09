Con el posible recorte del subsidio al combustible, el boleto de colectivo en Ushuaia costaría 53 pesos

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, manifestó su inquietud sobre el impacto en la sociedad de las políticas de ajuste que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri, y advirtió que la “decisión política” de recortar el subsidio a los combustibles por parte de Nación implicaría un sensible aumento del valor del boleto de colectivo. Ante ello afirmó que “el Municipio está evaluando con mucha responsabilidad cómo tratar de incrementar lo menos posible”.

Becerra sostuvo que “estamos pasando un momento difícil”, y dijo que “si uno compara los datos y las políticas macroeconómicas que está aplicando el Gobierno nacional con la de 2001, vemos que son mucho más fuertes las decisiones que está llevando este gobierno”, lo cual “genera una enorme preocupación por todo lo que se puede llegar a venir”.

Como ejemplo mencionó que “ya tomaron la decisión política de recortar los montos de los subsidios al combustible para el transporte público, y si el Estado nacional no absorbe ese gasto, el boleto del colectivo en Ushuaia se tendría que cobrar 53 pesos; no es para alarmar, es la realidad”.

“Ese subsidio es un beneficio para los usuarios del servicio, y si se lo quita y se tiene que llevar a ese valor el boleto, el impacto sería tremendo”, lamentó.

En ese contexto, “estamos analizando con el área económica del Municipio cómo podemos encontrar una salida y que este recorte no se tenga que trasladar a los usuarios”, explicó y agregó que “ya sufrimos recortes con respecto a la cantidad de litros de gasoil que venían subsidiados desde Nación y eso lo está absorbiendo Ushuaia Integral Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la prestación del servicio”.

Paralelamente, “el Municipio está evaluando con mucha responsabilidad cómo tratar de incrementar lo menos posible el valor del boleto”, amplió.

Becerra recordó que “en la última discusión en el Concejo Deliberante se autorizó llevar el boleto a 11 pesos cuando el Municipio había solicitado 14, y en ese momento todavía no habían llegado los tres colectivos que faltaban. Ahora llegaron y además se ampliaron los recorridos, lo que también deberá ser evaluado”.

Por otra parte, observó que “las medidas que está tomando el Gobierno no se condicen en nada con lo que pregonaron en su momento en su propia campaña”, y al respecto consideró que “hay una estafa a la voluntad de esa gran parte de la sociedad que confió en ese posible cambio, y lo único que cambió es que hubo un retroceso y se perjudicó a la clase trabajadora y a la clase media”.

El secretario de Gobierno afirmó que “con las políticas de ajuste no se sale adelante; deterioro del salario, aumento de impuestos y devaluación hacen que la gente ni siquiera pueda alimentarse, que pierda el trabajo, que no haya consumo y que los comercios no vendan”.

“A un trabajador se le hace imposible solventar alquiler, gas, luz, los gastos en alimentos; los salarios no dan para poder afrontar este ajuste”, enfatizó.

Por último, Becerra sostuvo que “en algún momento el Gobierno nacional va a tener que entender que, más allá de la búsqueda del equilibrio fiscal, no puede cargar contra el pueblo. Este plan de ajuste y este acuerdo con el FMI tienen consecuencias nefastas para la gente, esto ya lo pasamos”.