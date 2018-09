QUEDÓ INAUGURADA LA MUESTRA DEL LIBERTADOR EN RÍO GRANDE

En el acto de apertura estuvieron presentes el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, secretarios y subsecretarios provinciales.

El presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Guillermo Llorente señaló que “soy un apasionado de San Martín, me encanta que haya gente que quiera venir con los chicos. En Ushuaia es la vez número once que hacemos esta muestra. Cuando veo a Laura Colazo que hace ocho años me viene diciendo que quería traer la muestra acá, y poder concretarlo, verle la cara de felicidad, pensar que por un mes los chicos de Río Grande van a poder conocer un poco más al general San Martín me pone muy contento”.

“Cuando creamos esta asociación tuve que empezar a dar clases en distintos colegios, empecé a leer más sobre él y es un personaje que te maravilla, te atrapa, que siempre pensó en el bien común y nunca en el particular. Fue una persona que vivió para los demás y no para sí mismo”, dijo Llorente al referirse al Padre de la Patria.

Para finalizar, invitó a la comunidad en general para acercarse al museo diciendo “que no tengan miedo en venir, ya que la muestra está lo suficientemente bien explicada para que cualquier adulto pueda venir con un chico y ampliarle su conocimiento sobre San Martín”.

Esta muestra se podrá visitar del 4 al 28 de septiembre en el Museo Fueguino de Arte, ubicado en Belgrano 319, de lunes a viernes en el horario de 9 a 19.