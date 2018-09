CONCEJALES DE LA PATAGONIA EMITIERON UN DOCUMENTO CONJUNTO CONTRAS LAS POLÍTICAS DE AJUSTE DEL GOBIERNO NACIONAL

Nos ponemos al frente de la defensa de los intereses de las y los patagónicos para ponerle un freno al ajuste y defender nuestros derechos que son cada vez es más vapuleados por parte del gobierno del presidente Macri, golpeando a nuestros abuelos, a nuestros chicos, a las pymes y economías regionales , nuestra soberanía marítima y territorial, vapuleando nuestras Islas Malvinas, y últimamente a los Municipio.

Como representantes del pueblo no podemos permitir que esto siga sucediendo, no podemos permitir que les sigan quitando los medicamentos a los jubilados o robando sus jubilaciones. No podemos permitir que siga destruyendo la educación pública. No podemos dejar que sigan adelante con la suba de costos, devaluación, tarifazos de gas y luz, apertura de importaciones y reformas fiscales.

Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Por eso... No a la quita de las asignaciones. No la quita de zona para los Jubilados. No a la eliminación del Fondo Sojero. Defensa irrestricta de la Soberanía en la Patagonia.

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

Río Grande; Eugenia Duré, Laura Colazo, Alejandro Nogar, Raúl Von der Thusen., Veronica Gonzales, Miriam Mora; Tolhuin, Matias Rodríguez, Ana Paula Cejas, Francisco Oliva, Marcelo Muñoz, Jeannette Alderete; Ushuaia, Hugo Romero.

Provincia de Río Negro

General Roca; Celia Grafiggna, Verónica Paniceres, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, Carlina Mellao, Gino Avoledo, Mario Álvarez.

Viedma; Mario Alberto Francioni, Evelyn Rousiot, Silbana Cullumilla, Facundo Montesino Odarda, Diego Santos, Juan Carlos Cerone, Nemesio Fernández.

Bariloche; Daniel Natapof, Ana Marks, Ramón Chiocconi, Julieta Wallace.

Catriel; Daniela Salzotto, Facundo Arceo.

Río Colorado; Alicia Franco, Miguel Angel Godoy, Claudio Moyano

Cervantes; Miguel Moray, Maura García, Dora Hernández.

Cinco Saltos; Lucas Molina, Ornella Maglione.

Choele Choel; Sebastián Altamiranda, Verónica Mort, Lorena Zarate.

SAO; Ayelen Sposito, Fabrio Mirano, Jorge Sánchez, fabiana labiunda

Ing. Huergo; Silvia Penilla, Paola Rolo, Daniel Martínez.

Fdz. Oro; Christian Artero, Claudio Correa

Conesa; Jorge Etchepareborda, Alicia Morales, Hector Leineker

Maquinchao; Daniel cepeda, Alberto Catriel

Ing. Jacobacci; Hugo Arroyo.

El Bolsón; Rosa Monsalve,

Godoy; Emilio Miravete, Julio Vettori, Eduardo Martínez

Cipolletti; Maria Eugenia Villarroel Sánchez.

Chimpay; Américo Aravis, Ariel Salazar

Villa Regina; Maximiliano Garre

Ramos Mexía; Ramiro Huinca

Valcheta; Diego Melipil

Sierra Grande; Marcos Boiocchi, Beatriz Benítez, Victoria González

Belisle; Fernanda Rivadeneira, Héctor Parada.

Provincia de Neuquén

Aluminé; Claudia González; Neuquén Capital; Zuñiga Marcelo; Cutral Co; Juana Vázquez; Plottier, Juan Pablo Johansen; San Martín de los andes, Rodolfo Manson, Martín Rodriguez; Villa La Angostura, María Elena Brikman, Mirna Gómez; Centenario; Mabel Godoy, Samuel Rodríguez, Osvaldo Arancibia, Barrancas; Efrain Castillo; El Chañar, Rodrigo Núñez.

Provincia de Chubut

Comodoro Rivadavia; Guillermo Almirón, Nicolás Caridi; Corcovado, Carlos Galarza; Trevelin, Belarmino Álvarez, Ricardo Ingram, Silvia Zalazar; Tecka, Eduardo Bood, Zeni Karen; Esquel, Oscar Cheuque.

Provincia de Santa Cruz

Puerto Santa Cruz; Leonardo Paradis, Magdalena Ibañes; Rio Gallegos, Osvaldo Scippo; Caleta Olivia, Pablo Calicate; El Calafate, Leonardo Mardones, Carlos Alegria, Barbara Maldonado, Carlos Macei; Chalten, Milagros Canchi, Ricardo Compañy; 28 de Noviembre, Heredia Aldo

Provincia de La Pampa

La Adela; Tripailau Nelson, Altamirano Silvio, Pintos Annabella, Carlos Pereyra

25 de Mayo; Viviana Fernandez, Delia Beatriz Aino, Celso Oscar Retamales, Natalia Pamela Bravo, Verónica Alicia Cruces.