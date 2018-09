“LA PATAGONIA HA DADO UN PASO IMPORTANTÍSIMO Y ES EJEMPLO PARA EL RESTO DEL PAÍS”

Quien fuera jefe de Gabinete hasta el año 2008 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que Macri, con sus políticas “consolida el abuso porteño”. “Ojalá vuelva a florecer la rebeldía de esa Patagonia rebelde, porque fue una rebeldía a favor de los desposeídos, una rebeldía con justicia. Ojalá se ponga de pie, no con violencia, sino para que el resto del país se dé cuenta de lo que está pasando”,

“La verdad que me da vergüenza como porteño que a ustedes les falten recursos, pero que Macri le haya regalado dos puntos de coparticipación a los porteños”, explicó.

Mostró y sinceró el contraste que se profundiza en el país a partir de las políticas que desarrolla la administración Macri y desmintió que pueda existir paz con una brecha tan grande en la distribución de ingresos per cápita. “No es verdad el Buenos Aires opulento con ingresos per cápita de Bélgica que pueda vivir en paz con otros lugares del mismo país que tienen ingresos per cápita de Nigeria”.

Agradeció a los patagónicos por el encuentro y afirmó que se lleva un gran aprendizaje. “Tenemos que pensar en los que sufren, en los que menos tienen, en los que perdieron el trabajo. Este momento de la Argentina nos exige que estemos juntos”.

“Han dado un paso importantísimo para que el resto del país tome el ejemplo, para que la Argentina deje de maltratar a los que menos tienen. Debemos unirnos, a pesar de no haber estado en el pasado juntos”, dijo Fernández.

“Convoquen a otros, que todos estén, son patagónicos y a eso hay apuntar, nosotros no hacemos política de acuerdo a lo que piensa cada uno, lo hacemos defendiendo intereses. Abran los brazos, llamen a todos”, concluyó.