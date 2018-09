BOCCHICCHIO: LA CARTA ORGÁNICA ES MUY CLARA SOBRE CÓMO CUBRIR LOS CARGOS DE JUEZ Y SECRETARIO DE FALTAS

El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) señaló este viernes en declaraciones radiales no entender “la decisión de los intendentes de designar a dedo al Juez de Faltas, incluso en contra de lo que manda la Carta Orgánica".

“Pasó lo mismo en la administración Sciurano, y en minoría reclamé el concurso, en este caso no aprobé la designación, ni siquiera por 180 días, e insistí con dar cumplimiento a la Carta Orgánica" declaró el edil en diálogo con el Cronista Urbano.

Bocchicchio recordó que no avaló con su voto la designación a dedo del Juez de Faltas "ni en este caso ni en los anteriores, porque la Carta Orgánica no deja ningún tipo de dudas al respecto".

En esta línea, el concejal de ECoS consideró "suficiente" la renuncia presentada por el funcionario. "La figura del juicio político sirve para apartar de un cargo público a un funcionario que hace mal su gestión, o transgrede algún Código o no ajusta a la Carta Orgánica".

“Iniciar un juicio político a un funcionario que renunció ya no busca apartarlo del cargo, que es lo importante, sino otra cosa", comparó el edil.

Respecto de la posible inhabilitación del ex Juez de Faltas para ejercer cargos públicos Bocchicchio sostuvo que "la vecina damnificada tiene derecho de acudir a la Justicia y será el magistrado quien determine si corresponde o no quitarle ese derecho a un ciudadano, pero no es facultad del Concejo".

El 6 de septiembre habrá una sesión especial del Concejo para pedir al Ejecutivo el llamado a concurso para designar de Juez de Faltas de Ushuaia, como manda la Carta Orgánica.