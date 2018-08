CENT 11: Rosana Bertone entregó elementos tecnológicos al instituto técnico de Ushuaia

“Los elementos destinados serán utilizados por todas las carreras” dijo el Rector del CENT N° 11 y agregó que “todo el material didáctico y elementos para las actividades aulicas tenemos que dividirlos”, ya que la institución funciona en tres sedes. La entrega que hizo el INET en conjunto con el Gobierno de Tierra del Fuego, forma parte del “plan de mejora que se gestionó en 2017”, aclaró.

Consultado sobre el particular, Pellegrino señaló “que el plan abarcó 500 mil pesos para cada establecimiento” y se solicitaron elementos para las nuevas carreras de la Casa. “A través del plan de mejora es la institución que primero ve sus necesidades y luego hace los requerimientos”, explicó el funcionario educativo.

El Rector aclaró que la totalidad de los elementos, son necesarios para las prácticas profesionalizantes. “Al ser una institución técnica, estos insumos son valiosísimos”. Al finalizar, agredeció la gestión de Gobierno que visibiliza la necesidad de mejorar y jerarquizar la educación superior en Tierra del Fuego. “Son logros para los alumnos”, afirmó el Rector.

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo fueguino agradeció la presencia de las autoridades educativas, docentes y alumnos, que acompañaron el acto. “Cuando tanto el ministro, Diego Romero como Gustavo Valdez (referente de INET en la Provincia), manifiestan que es un derecho y las dificultades que atravesamos”, referenció a la situación generalizada en el país. “Es muy dificil obtener, incluso, lo que ya estaba presupuestado”, dijo.

Bertone destacó la llegada de los recursos tecnológicos al CENT N° 11 y consultó sobre la utilización que se dará a los mismos. También, tuvo oportunidad de entrevistarse con los estudiantes, quienes expresaron la importancia de contar con esos equipos. “Tenemos que estar unidos y es importante que cada alumno pueda sentirse acompañado y, una vez recibido, realizarse en una profesión”, consideró.

En tanto, desde la cartera educativa, el profesor Diego Romero informó que los elementos habían sido pedidos en 2017 y que serán de uso exclusivo en las áreas de prácticas profesionalizantes. “Se trata de una parte de plan de mejoras” y explicó que la gestión incluye la defensa de los proyectos que cada institucion presenta a la cartera ministerial.

La entrega incluyó dos decibelímetros; un modulo didáctico; un detector de tensión; tres computadoras del tipo All in One; tres notebooks y un televisor tipo smart TV.

Del acto, también participaron integrantes del Centro Educativo y de Formación Laboral Ushuaia; el rector del CENT N° 11, Dr. Dante Pellegrino; la vicerrectora, DG María José Calderón, equipos técnicos y académicos de las instituciones, docentes, alumnos y el referente jurisdiccional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) para Tierra del Fuego, profesor Gustavo Valdez.