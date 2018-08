EPOSTO: “PUSIMOS UN TAPÓN EN AEROPARQUE PARA QUE NO ENTRE MÁS LA DROGA A LA PROVINCIA”

En declaraciones a Radio del Pueblo con el periodista Rulo Quiroga, el funcionario sostuvo que “el procedimiento está dando resultados, ya que pudimos evitar que en las calles de Río Grande casi un kilo de cocaína”.

Eposto comentó que “estuve trabajando por este asunto con el director general de la PSA, el lunes pasado, a quien la agradecí que nos hayan entendido y que nos estén acompañando en esta iniciativa que nació en nuestra oficina, porque veíamos que no teníamos respuestas, ni manera de hacer un buen control en Aeroparque”.

Ante esa situación, dijo, “queríamos generar algún tipo de dispositivo de control de los arribos, y la PSA nos escuchó y puso a disposición este operativo que a la fecha ha sido altamente positivo, ya que a la fecha es la quinta mula que agarramos, en estos dos meses que tiene de vigencia”.

“Ahora lo que nos falta es una dinámica de trabajo junto a la gente de investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para empezar a saber adónde venía, y quién es el financista acá”, confió, y señaló que “éste es el otro paso de trabajo, con más relación entre la PSA y la Policía de la Provincia”.

Además “nos faltaba determinar quiénes son, la calidad de la pureza, cuál es la línea de narco”, y que por ello “fuimos a la reunión y nos enteramos de esa causa que había pasado el fin de semana y si bien me pidió que no la dé a conocer todavía porque estaban en proceso de investigación, me dieron material para que le traiga a la Policía de la Provincia”.

“Me comentaron que la cocaína que venía era de alta pureza, que bajaba de Colombia” reveló el funcionario e insistió en que “ahora queda trabajar para abajo, para el punto de destino”.

El Secretario de Seguridad subrayó que “nosotros tomamos la decisión de que no entre más la droga a la Provincia, poniendo un tapón en Aeroparque, porque una vez que ingresa se nos hace difícil detectarla, sobre todo la cocaína, por las pocas cantidades que llegan”.